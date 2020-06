Anna Cruz apunta al baloncesto español: "El cuerpo me pide estar más cerca de los míos"

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La escolta de la selección española Anna Cruz, actualmente sin equipo, ha manifestado su deseo de volver a la Liga Femenina Endesa la próxima temporada, ya que "el cuerpo" le pide "estar más cerca" de sus seres queridos tras varios años en el extranjero, al tiempo que se ha tomado su última operación de rodilla como una oportunidad de "tocar fondo para coger impulso y salir más reforzada".

"Me gustaría volver a España porque ya llevo seis años y medios fuera de casa, y los seis de Rusia valen el doble. Se hace un poco pesado estar fuera. Es una experiencia que recomiendo mucho, probarte fuera de tu zona de confort, pero tengo ganas de volver. Tengo 33 años y el cuerpo me pide estar más cerca de los míos. La Liga Femenina ha mejorado y está demostrando que está al nivel de antaño. Apetece vivir esa experiencia", transmitió Cruz durante una charla en Twitter con seguidores de la selección española (@BaloncestoESP) que recoge Europa Press.

La escolta, que ha ganado ocho medallas internacionales con la selección española, lleva sin equipo desde que abandonó el Fenerbahce en invierno, cuando se sometió a una nueva operación en la rodilla derecha que le ha mantenido de baja desde entonces.

"Por desgracia sé mucho de lesiones. Cuando sucede es un poco como tocar fondo y empezar de cero con mucha incertidumbre. Tienes miedo a no poder volver igual, a no poder hacer las mismas cosas sobre la pista. Es tocar fondo para coger impulso y salir más reforzada. Yo elimino todo lo malo y no me acordaba de lo que era ir con muletas y sentir esos dolores. Son los mismos miedos, no cambian. Da igual de lo que te operes, nadie de asegura salir perfecta", reconoció.

Además, la barcelonesa se mostró ilusionada con el traslado a Valencia del Eurobasket 2021 tras la renuncia de Francia. "En el Mundial de Tenerife éramos un poco novatas en eso de jugar en casa y sentimos la presión, o la responsabilidad, de estar frente a tu gente. Es algo muy bonito. Poder vivirlo y compartirlo con toda la afición va a ser algo muy especial otra vez", celebró.