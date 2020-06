Antonio Martín: "Los aficionados son vitales y hacemos todo esto para ellos"

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la ACB, Antonio Martín ha agradecido el "esfuerzo de muchísima gente" para que la reanudación de la Liga Endesa, que "hace dos meses era tildada de locura", se produzca a partir de este miércoles en Valencia, cuyo L'Oceanogràfic acogió este martes la presentación de la Fase Final.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puigo, y el alcalde de València, Joan Ribó, acompañaron, junto a otras autoridades locales, a Martín en el arranque oficioso de esta Fase Final, que comenzará sobre la cancha este miércoles con los tres primeros encuentros.

"Gracias, tanto a las instituciones, como a Mecenazgo Juan Roig y por supuesto a Valencia Basket por todo lo que se ha hecho para que esto, que hace dos meses era tildado de locura, haya sido posible. Ha sido mucho trabajo y esfuerzo de muchísima gente. Si no hubiéramos trabajado de esta forma combinada, nada hubiera sido posible. Para mí, esto ya es una victoria que celebrar", apuntó Martín.

Además, el presidente de la ACB quiso pedir "perdón" a los aficionados. "Aunque no sea culpa directa nuestra, en un evento de esta magnitud y en un marco como este, no poder contar con la afición por motivos de causa de fuerza mayor a todos nos entristece. En el baloncesto, el sexto jugador es vital y para ellos hacemos todo esto. No van a poder estar presentes de manera física, pero vamos a intentar que se sientan partícipes de esta Fase Final y que estén dentro de la propia competición", prometió.

Por su parte, Ximo Puig transmitió un mensaje de agradecimiento a la ACB por "aceptar la candidatura de Valencia". "Ha sido una decisión valiente, adecuada y viene a dar respuesta a lo que ha sido el esfuerzo de esta sociedad por el baloncesto, ese aliento permanente que demuestra lo que significa para nosotros este deporte", dijo.

De igual modo, Joan Ribó también quiso "agradecer la confianza depositada en esta ciudad ante una cita histórica". "La Fase Final no podrá llevarse a cabo con el aliento de la grada, pero sí con el empuje de una ciudad que apuesta por el deporte en general y el baloncesto en particular", valoró.