Askia Booker, 'Jugador de la Jornada' 23 en la Liga Endesa

Publicado 17/03/2019 20:47:23 CET

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El base estadounidense Askia Booker, jugador del UCAM Murcia, ha sido designado este domingo como 'Jugador de la Jornada' 23 en la Liga Endesa, después de firmar 38 puntos y 48 créditos de valoración para el triunfo de su equipo ante el Tecnyconta Zaragoza (116-94).

Así, Booker se erigió en el gran protagonista de un partido de récords. Por un lado, esos 116 puntos igualaron la mejor marca de anotación en un partido sin prórroga; por otro, los 20 de 33 en triples fue nueva plusmarca en la historia de los murcianos y se quedó cerca de la mejor en la Liga ACB (22 triples del Valencia Basket).

Además, el base californiano estableció su nuevo tope de valoración en el torneo liguero; superó de largo los 30 créditos que había logrado en dos oportunidades la pasada temporada, cuando defendía la camiseta del Real Betis Energía Plus (jornadas 25 y 29).

Tras confirmarse su designación como 'MVP', Booker elogió a sus compañeros. "Ellos confiaron en mí, mi entrenador me pidió que fuera agresivo y que fuese yo mismo. Hoy me sentí con mucha confianza, entré muy pronto y, simplemente, me gustaría decirle gracias a mis compañeros por creer en mí cada día", reiteró.