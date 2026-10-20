La australiana Chloe Bibby se incorpora "de forma temporal" al Valencia Basket

Archivo - Chloe Bibby, durante un partido con el Spar Girona - BÀSQUET GIRONA - Archivo

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ala-pívot australiana Chloe Bibby, exjugadora del Spar Girona, se incorporará de forma temporal al Valencia Basket femenino en LF Endesa, ha confirmado este martes el club 'taronja'.

"Valencia Basket ha alcanzado un acuerdo a expensas de la revisión médica con la ala-pívot Chloe Bibby para que se incorpore de forma temporal al primer equipo femenino para ayudar en el tramo actual de la temporada", informó la entidad valenciana.

La jugadora australiana, de 28 años y 1,88 metros, cuenta con experiencia tanto en LF Endesa como en Europa; la temproada pasada jugó la Euroliga femenina de la mano de Spar Girona. Además, recala en Valencia tras haber disputado la WNBA con Minnesota Lynx.

Bibby dio sus primeros pasos en los Dandenong Rangers, donde estuvo entre 2013 y 2016 y llegó a debutar en la WNBL, la máxima competición australiana, antes de pasar al Bendigo Braves. En 2017, inició su carrera universitaria con las Mississippi State Bulldogs, y en 2020 fue traspasada a la Universidad de Maryland, donde completó dos campañas más. En su última temporada promedió 12 puntos, 5,4 rebotes, 1,5 asistencias y 1,4 robos por partido.

Tras completar la formación universitaria, Bibby regresó a Australia, donde jugó en Kilsyth Cobras, Perth Lynx, Frankston Blues y Ballarat Miners. En la temporada 2023-24, dio el salto a Europa con el InvestInTheWest Enea Gorzow, estrenándose en Eurocup con unos destacados números de 22 puntos, 7,7 rebotes, 3 asistencias y 21,5 de valoración y siendo elegida MVP de la temporada en la liga polaca.

Después de pasar el verano en Australia, la interior fichó por el Spar Girona en la campaña 2024-25, con el que volvió a competir en Eurocup con una media de 17 puntos, 5,8 rebotes, 3,5 asistencias y 18,7 de valoración por partido. En LF Endesa promedió 17,8 puntos, 5 rebotes 2,2 asistencias, 1,3 robos y 19,2 de valoración y resultó designada MVP de la temporada. En su segunda temporada en el equipo catalán, jugó por primera vez en Euroliga con una media de 14,6 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias y 13 de valoración por choque. Su equipo llegó a la 'Final a seis' y terminó en cuarta posición.

Debutó en el verano de 2025 en la WNBA con las Golden State Valkyries, y después de disputar cinco partidos se incorporó a Indiana Fever, donde permaneció el resto de la temporada, lastrada por una lesión en la rodilla. En abril de 2026 fue drafteada en el puesto número 11 por Portland Fire. Posteriormente, firmó un contrato de desarrollo con Chicago Sky, pero acabaría jugando en Minnesota Lynx gracias a una oferta de contrato estándar que le permitió disputar el resto de la campaña en esta franquicia.

Desde 2023 es internacional con Australia. Con su selección disputó la Copa de Asia en dos ocasiones, levantando la copa de campeona en 2025. El pasado mes de septiembre disputó la Copa del Mundo de Berlín en la que las australianas quedaron en sexta posición.