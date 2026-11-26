Baba Miller durante un partido de Los Angeles Clippers - Ariana Ruiz / Zuma Press / Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pívot español Baba Miller tuvo una buena actuación con Los Angeles Clippers en la jornada de este miércoles de la Emirates Cup de la NBA 2026-2027, saldada con derrota, pero con el balear explotando al máximo su poco tiempo en la pista.

El joven de 22 años apenas estuvo cinco minutos en la cancha, todos ellos en el cuarto final y con todo decidido ya durante la derrota por 115-97 ante los Memphis Grizzlies, la novena seguida a domicilio de un equipo angelino que aún no ha ganado de visitante, pero les sacó mucho partido.

Así, Miller acabó el encuentro con nueve puntos anotados y fue muy incisivo en ataque, provocando muchas faltas personales y para lanzar ocho tiros libres, de los que metió siete. Además, acertó en el único lanzamiento que hizo a canasta y capturó un rebote, repartió una asistencia y puso un tapón.