El Bakonia convierte en trámite su visita al Khimki

El TD Systems Baskonia venció sin apuros (67-89) en su visita al Khimki este jueves en la jornada 25 de la Euroliga, para seguir con su remontada hacia los puestos de 'playoffs' a costa del colista de la competición y con una actuación coral.

Los de Dusko Ivanovic no tenían excusas para no vencer en el Arena Mytishchi y verse ahora de manera provisional a un triunfo del 'Top 8'. Después de caer en semifinales de Copa ante el Barça, el cuadro vasco recuperó los deberes continentales manejando una renta de 10 en la primera parte que fue creciendo en la segunda.

Tras el descanso no hizo falta Henry y se apuntó a la fiesta Vildoza (13 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias), que junto con Fall (14 puntos y 9 rebotes), Peters, Dragic, Sedekerskis, Giedraitis y Polonara dejaron todos dobles dígitos de valoración en un choque sin rival ante un equipo en crisis.

El único peligro para el campeón español era la relajación, aunque Khimki solo mantuvo la batalla hasta el inicio del tercer cuarto a base de triples. Baskonia supo responder a ese acierto y además fue dueño y señor de la zona, entrando siempre a placer, imponiendo su físico. Sin Liga Endesa el próximo fin de semana por ventanas FIBA, tampoco había razón para guardarse nada.

De inicio ya sonrió el partido a los de Ivanovic (14-24), con un 5-14 en el rebote. El enfado de Shved al ser sustituido devolvió picado a la estrella local en el segundo cuarto, donde Khimki ofreció su mejor momento. Shved se fue al descanso con 16 puntos, pero no volvió a anotar, y junto a Vialtsev pusieron a los rusos a uno en el luminoso (35-36) a tres del descanso.

En ese poco rato, el Baskonia volvió a amasar los 10 de ventaja antes de ir a vestuarios (37-47), con lo destacado del dominio de Fall, la dirección de Henry y las entradas de Dragic. La reanudación trajo el intercambio de triples, al que no falló tampoco Baskonia. Los de Vitoria mantuvieron la muñeca caliente y conectaron al partido a Vildoza, mientras Shved volvía a sentarse por faltas.

Al último cuarto se fue con la máxima el conjunto español (57-71), que no hizo sino crecer. Un Khimki desahuciado, desconcentrado y fuera del partido, que no gana un duelo europeo desde hace tres meses, no inquietó el final a placer de los vascos.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: KHIMKI, 67 - TD SYSTEMS BASKONIA, 89. (37-47, al descanso).

--EQUIPOS.

KHIMKI: Zaytsev (8), Bertans (-), Shved (16), Monia (6) y Mickey (13) --quinteto inicial--; Karasev (6), Timma (3), Kadoshnikov (2), Voronov (-), Ponkrashov (2), Vialtsev (11).

TD SYSTEMS BASKONIA: Henry (2), Sedekerskis (11), Giedraitis (13), Polonara (7) y Fall (14) --quinteto inicial--; Peters (11), Jekiri (2), Vildoza (13), Dragic (13), Raieste (2), Diop (-) y Kurucs (1).

--PARCIALES: 14-14, 23-23, 20-24, 10-18.

--ÁRBITROS: Hordov, Gkontas y Celik. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Arena Mytishchi.