Baldwin hace un roto importante al Baskonia

El ex de los vascos lidera al Maccabi en un duelo directo por los 'playoffs'



MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cazoo Baskonia perdió (93-79) este jueves ante el Maccabi Tel Aviv en la jornada 29 de la Euroliga celebrada en el Menora Mivtachim Arena, un paso en falso en la lucha por estar en los 'playoffs' ante un rival directo, con un ex como Baldwin IV como verdugo (24 puntos y 31 de valoración).

Los de Joan Peñarroya buscaban una victoria obligada en Tel Aviv, pero volvieron a las andadas de una mala dinámica fuera de casa. El triunfo la pasada semana en Madrid fue un oasis para un Baskonia que se ve superado por el Maccabi, 16 triunfos por 15, amenazado por los perseguidores del 'Top 8'. El triple y el rebote marcaron la diferencia en un partido 'sin' último cuarto.

El cuadro vasco supo sufrir y apretar en defensa en un primer tiempo que llegó a ir 14 abajo, por un inicio blando. Un tiempo muerto de Peñarroya terminó de sacar la versión idónea de los visitantes, con un nivel alto de concentración e intensidad. El nacionalizado español Brown (17 puntos), Baldwin IV y Nebo pusieron al Maccabi en dirección triunfal.

En los de Vitoria, sin un guerrero como Sedekerskis, fue Giedraitis quien marcó el camino en ese segundo cuarto para entrar en calor. Mientras Howard trataba de calentar una muñeca enfriada últimamente, el Baskonia sacó sus armas por dentro con Kotsar. Thompson mantuvo su nivel de las últimas jornadas para un 49-45.

La línea del partido siguió siendo para los visitantes, con un regreso de vestuarios de 0-15 para pasar a mandar en números y sensaciones (49-60). Sin embargo, la máxima del Baskonia se congeló en un partido de rachas que sonrió entonces al Maccabi. Los locales reaccionaron con un 14-0 para servir un último cuarto de teórica igualdad, pero el equipo español se cayó de la ecuación.

Baldwin IV no tuvo freno y, si no, estaba Brown para hacer daño. Con otro parcial local y solo dos puntos de Baskonia en cuatro minutos, el 81-67 empezó a torcer el gesto de Peñarroya. El acierto de Howard no terminó de aparecer y los azulgranas necesitaban puntos con urgencia. El rebote aumentó el problema, con Nebo haciendo daño y dando oportunidades a los dos buenos bases locales.

La fe de la pasada semana en el WiZink Center, para ganar al Real Madrid sobre la bocina, contrastó con una moral por los suelos en un Baskonia que no creyó en la remontada. Un 5/32 en triples y 17 rebotes de diferencia fueron decisivos en una derrota azulgrana que aprieta la lucha por los cruces para estar en la 'Final Four'.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: MACCABI TEL AVIV, 93 - CAZOO BASKONIA, 79. (49-45, al descanso).

--EQUIPOS.

MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV: Brown (17), Baldwin IV (24), Colson (11), Cohen (-) y Nebo (15) --quinteto inicial--; Martin (9), Menco (2), Sorkin (4), Dibartolomeo (11), Hilliard (-).

CAZOO BASKONIA: Thompson (17), Marinkovic (6), Giedraitis (18), Hommes (12) y Kotsar (12) --quinteto inicial--; Costello (2), Heidegger (-), Raiste (2), Enoch (-), Díez (-), Howard (10).

--PARCIALES: 29-23, 20-22, 23-20, 21-14.

--ÁRBITROS: Latisevs, Nikolic y Majkic. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Menora Mivtachim Arena.