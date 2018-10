Baloncesto.- El DKV Joventut completa la plantilla con la llegada a Badalona de los fichajes Bogdanovic y Mensah-Bonsu

Actualizado 22/09/2008 21:21:24 CET

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plantilla del recién campeón de la Lliga Catalana por segunda vez consecutiva, el DKV Joventut, ya está al completo después de la llegada a Badalona de sus dos últimas incorporaciones, Luka Bogdanovic y Pops Mensah-Bonsu, que se unieron al resto del grupo con el que viajaron a Encamp (Andorra) para realizar un pequeño 'stage'.

El jugador serbio llegó anoche a Barcelona, mientras que el pívot inglés lo ha hecho hoy por la mañana y fue recibido por el responsable del equipo, David García, que lo ha acompañado para realizar las correspondientes pruebas médicas. El jugador viajó hoy mismo por la tarde a Encamp, donde fue presentado al resto de jugadores.

El pívot inglés, de 2.08 metros de altura, demostró a su llegada a Barcelona su felicidad por haber ayudado a la selección nacional a clasificarse para el Eurobasket'09 de Polonia. "Estoy muy contento de haber podido ayudar a que Inglaterra se haya clasificado después de mucho tiempo, a participar en el próximo campeonato de Europa, hemos trabajado duro para conseguir este objetivo y poder jugar el Europeo de Polonia del próximo año", indicó.

Pero de lo que realmente se mostró satisfecho y ansioso es de poder jugar en el DKV Joventut. "Llego muy motivado y con ganas de conocer a mis nuevos compañeros así como de ponerme a disposición de mi entrenador", indicó. "Estoy preparado para jugar y lo que quiero ahora es integrarme pronto a los sistemas para poder ayudar en lo que el entrenador necesite de mi. Estoy muy contento de jugar en Badalona y en una liga que es la mejor en Europa", comentó.

Pese a su corta experiencia en la ACB, en la que sólo disputó el último partido de Liga con el CB Granada, afirmó que la ACB es una de las mejores ligas que existen actualmente, "donde se juega un baloncesto rápido". "Me atraía mucho volver a España, y para mí jugar en el DKV Joventut me llena de motivación. Espero poder hacer junto a mi equipo una buena temporada, soy un jugador competitivo y me gusta ganar", añadió.

El último fichaje verdinegro reiteró su voluntad de integrarse rápidamente en el equipo. "Primero de todo es conocer al equipo de cara al primer compromiso de la Supercopa, podré hacerlo con éstos tres días de trabajo en Andorra. Si queremos tener posibilidades en la Supercopa habrá que trabajar duro. Será una motivación especial poder enfrentarme a los grandes equipos, solo quiero integrarme rápido y que lleguen los triunfos", valoró.