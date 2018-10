Baloncesto/Euroliga.- Navarro: "Me siento frustrado, veníamos con toda la ilusión y se nos ha escapado"

Actualizado 02/05/2009 20:30:31 CET

"Hubo diferencia de criterio arbitral, pero parece que siempre se queja el que pierda"

BERLÍN, 2 May. (del enviado especial de Europa Press, Gaspar Díez) -

El escolta del Regal FC Barcelona, Juan Carlos Navarro, confesó sentir frustración por la derrota contra el CSKA Moscú en las semifinales de Final Four de la Euroliga de baloncesto, y se quejó del diferente criterio del trío arbitral la víspera del partido contra el Olympiacos (17.00 horas) por el tercer puesto.

"Me siento frustrado yo y el equipo. En estos partidos es importante tener la cabeza muy fría y ellos la tuvieron. En ningún momento nos dejaron hacer los mismos contactos que ellos. Hubo diferencia de criterio, pero parece que siempre se queja el que pierde. Hay una diferencia muy clara y en un partido justo, se puede decidir por estos detalles", comentó.

Navarro dijo que llegaron a Berlín "con muchas ilusiones y todas se han escapado en 40 minutos". "Siempre intentas pensar en cómo ha ido el partido. Fue muy bien en muchos minutos y luego en cinco se fue. Lo que importa es ganar y no hemos ganado. Hemos jugado un buen baloncesto en toda la temporada y hemos demostrado que estamos en la élite", indicó.

Acerca del partido de mañana, admitió que es difícil entrenarse y jugar "un partido que no tiene ninguna trascendencia". "Pero queremos ganarlo. Tenemos que intentar acabar la temporada lo mejor posible y ganar el título que nos queda. El porcentaje en la Final Four es malo. Espero que no se incremente esta cuenta y luchar el próximo año por la Final Four. Hay que aprender de lo que ha pasado ayer, que es más o menos lo que ocurrió en Praga", indicó.

Para él, el Barça demostró ayer que salió "muy concentrado" contra el equipo de Ettore Messina. "Desde el principio intentamos irnos, pero no nos dejaron. Estamos trabajando ocho meses así y se te va todo en un momento. En mi primera falta no toco a nadie. Son cosas que están fuera de nuestro alcance y parece que siempre nos pasa a nosotros", recalcó.

Navarro no cree que los finalistas de la Euroliga, el Panathinaikos y el CSKA, sean los dominadores del continente, aunque, añadió que "han llegado a la final y eso es lo que cuenta". "Es lo que todo el mundo recordará", indicó 'la Bomba', el único jugador de la plantilla que ganó la Final Four en 2003 y que jugó también las fases finales de 2000 y 2006.