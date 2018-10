Baloncesto/Euroliga.- Xavi Pascual (Barcelona): "Tenemos que centrarnos en nuestro trabajo que es ir y ganar el partido"

Actualizado 10/12/2008 19:26:52 CET

El entrenador del Regal FC Barcelona, Xavi Pascual, evitó poner como excusa la situación social de Atenas, con disturbios entre la policía y algunos sectores de la población, y aseguró que el equipo tiene que centrarse "en el trabajo" que es "ir y ganar el partido", que le enfrenta al Panathinaikos en la fase de grupos de la Euroliga.

"Me he de adaptar a las circunstancias del partido y buscar la mejor posibilidad de ir allí. Creo que es ésta porque así podemos entrar al país, y no teníamos otra posibilidad. Es una situación un poco casual, no puedo hacer una valoración", comentó al respecto.

No obstante, sí que entró a valorar cómo afecta al plan previsto para el equipo. "Hará que lleguemos a las 2 de la madrugada con más desgaste y menos tiempo de preparación. Con un entreno menos, nos merma un poco, pero en ningún caso el entrenador que tenéis delante lo utilizará de excusa", aseguró.

En cuanto a su enfrentamiento particular con Zeljko Obradovic, tuvo palabras de elogio para él pero aseguró que una vez empezado el partido la trayectoria de cada uno se olvida. "El partido de ida era la primera vez que me enfrentaba a él. He vivido la misma experiencia con otros entrenadores de primera línea. Tengo admiración por él pero una vez que comienza el partido es un entrenador contra otro y un equipo contra otro".

Pascual no dejó claro a qué equipo ve como favorito y se mostró un tanto ambiguo al respecto. "No pensamos que sean los favoritos en este partido, y no queremos dejarlo de ser en ningún partido. Nuestro objetivo es ganarlo, estamos convencidos de ello. Ya sabéis que el papel de víctima le corresponde a otro tipo de clubes. No cogeremos nunca el papel de víctima", aseguró.

Del regreso del base esloveno Jaka Lakovic a Atenas, donde jugó en el Panathinaikos, comentó: "No ha tenido mucha suerte en sus regresos. Le veo muy fuerte mentalmente y estoy convencido de que tendremos un buen Lakovic y de que jugaremos un gran partido", auguró.

Del rival, comentó que espera un Panathinaikos "muy motivado". "Saben que sus posibilidades pasan por ganar este partido y el de Siena. Si no es así, el primero se decidirá aquí con nosotros contra el siena. Esperamos un rival durísimo en todos los aspectos. Muy intenso a nivel defensivo y en momentos de cierta presión. Pienso que será el partido típico de Euroliga en el que te juegas mucho", aseguró.

También habló del jugador ex azulgrana Sarunas Jasikevicius, uno de los estandartes del equipo heleno. "Preparamos los partidos para frenar a los jugadores importantes. En este caso, él lo es e intentaremos pararle. Estamos hablando de una de las plantillas más completas y no podemos estar pendientes de un sólo jugador", comentó.

Por último, y también referido al plan del equipo y los disturbios en la capital griega, dijo esperar "poder cumplir el plan". "Volver con tranquilidad y que no haya nada en el país. Los cambios de planes pueden afectar en cierta medida, pero sobre todo si no los cumples durante el viaje. Pero sabemos cómo salimos y cómo volvemos, y si no hay nada nuevo no pasará nada", concluyó.