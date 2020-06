Pau Gasol: "No me ha llamado ningún equipo en este tiempo, me parecería una imprudencia"

"Hay que decir 'no' al racismo de forma contundente"

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jugador español Pau Gasol ha asegurado no haber recibido ofertas en estos últimos meses, en los que sigue recuperándose de una lesión en el pie, y ha explicado que le hubiera parecido "una imprudencia" que alguna de las 30 franquicias de la NBA hubiese llamado a su puerta de cara a la próxima temporada.

"No, no me ha llamado nadie en este tiempo. Con todo el movimiento que ha habido y toda la problemática con la COVID-19, en lo último que han pensado las franquicias es en el futuro y en la siguiente temporada. Me parecería -incluso- un acto de imprudencia que me hubiesen hecho una oferta. Es momento de terminar ésta y luego ya pensaremos en la siguiente temporada", dijo Pau Gasol en una entrevista concedida a Europa Press tras la presentación de la 'Pau Gasol Virtual Academy by Santander'.

"Cuando me recupere será el momento de centrarme en mi situación, de pensar en lo mío. Ahora, sigo trabajando en la recuperación día a día, en mis entrenamientos, en estar bien en forma, y en hacer todo lo que pueda desde la posición en que me encuentro", manifestó el de Sant Boi, que también se refirió al formato adoptado por la NBA, que arrancará el 31 de julio en Disney World Orlando.

"Han estado pensando de forma exhaustiva cómo retomar esta temporada y por fin se ha llegado a una fórmula consensuada por todos. Es un formato aceptado por el comisionado, por los jugadores, por los técnicos y por el sindicato", añadió Gasol, cuyo hermano Marc estará peleando por hacerse con otro anillo de la NBA.

"MARC TIENE QUE CENTRARSE EN EL PRESENTE"

El mayor de los Gasol cree que "no es momento de pensar en esas novias" tras los rumores que relacionan a Marc con varios equipos para el próximo curso y que debe "centrarse en el presente". "Lo primero es ver cómo acaba la temporada, estará en Orlando con Toronto, que es el segundo equipo del Este, y tiene posibilidades de luchar otra vez por el título. Luego, a mediados de octubre, cuando empiece la agencia libre, ya pensará en esto", subrayó.

En otras cuestiones, Gasol -que no juega un partido oficial desde hace un año y un mes- se mostró muy duro en su mensaje contra el racismo, tan presente en estos días en Estados Unidos. "Vivo este asunto con sensibilidad, preocupación y responsabilidad. El racismo está presente en muchos países, en diferentes niveles y maneras, pero está en todos los países. Y creo que es un momento para reflexionar y decirle 'no' al racismo con contundencia", indicó.

"Incluso sin tolerancia ni permisividad porque lo que se está viviendo en Estados Unidos es reflejo de muchísimos años, de siglos de discriminación racial, de violencia contra las minorías -sobre todo la afroamericana- y es el momento de decir 'hemos llegado hasta aquí'. Esto no puede seguir así y no lo vamos a aceptar ni como país, ni como sociedad porque no vamos a permitir ese ataque a la integridad de las personas", aseveró.

"Tenemos que luchar contra el racismo en cada instante, aplicarlo en nuestros países, ser tolerantes e inclusivos con las diferencias porque en la diversidad está la riqueza. La tolerancia al racismo tiene que ser cero", añadió Gasol, que calificó de "necesarias" las protestas para conseguir "un cambio real".