El Barça apela al 'factor Palau' para no perder el tren ante el CSKA

El Barça apela al 'factor Palau' para no perder el tren Los blaugranas reciben a un CSKA menos fuerte, pero que ganó 95-75 en Moscú

El Barça Lassa recibe al CSKA Moscú este viernes en el Palau Blaugrana --21.00 horas/Movistar Deportes--, en la jornada 20 de la Euroliga, con la idea de tomarse la revancha del 95-75 de la primera vuelta, ante un equipo ruso menos intimidatorio, y de seguir enganchado al tren cabecero de la competición y dejar en ligero tropiezo la derrota en Tel Aviv.

Sin tener nada que ver el panorama previo a este partido con el de la primera vuelta, en una jornada inaugural que pilló verde al Barça Lassa, el equipo de Svetislav Pesic quiere mostrar al CSKA y a Europa que sigue conectado, dispuesto a luchar por los 'playoffs' --ocupan la sexta plaza-- y sin titubear pese a la derrota contra el Maccabi.

Hacer del Palau Blaugrana un fortín puede ser clave en el tramo final de la Fase Regular. Los de Pesic recibirán además de al CSKA, terceros en la tabla con tres victorias más que los catalanes, a Baskonia o Real Madrid, y muchas opciones de avanzar en la Euroliga pasarán por hacerse fuertes en casa.

El primer gran test será el CSKA del técnico Dimitris Itoudis, de Kyle Hines, Will Clyburn, Nando De Colo o Sergio Rodríguez. Pocos cambios en un equipo que quizá pierda para este duelo a Cory Higgins, ya que el escolta tiene una lesión en el pie que le ha hecho perderse los dos últimos partidos de su equipo. Eso sí, recupera a Hines salvo sorpresa.

Si finalmente Higgins no juega, el Barça Lassa tendrá una amenaza menos ya que en la ida fue el máximo anotador de su equipo con 18 puntos y 5/7 en triples. No obstante, y pese a que este CSKA no lidera la tabla como solía hacer en años anteriores, los rusos saben que están ante una cita clave y en ellas suelen dar la cara.

El Barça Lassa, que se recuperó el fin de semana de la derrota anterior ante el Maccabi en Tel Aviv (99-83) superando al Baskonia en el Buesa Arena (73-82), quiere aprovechar esa confianza ganada en Vitoria para doblegar al CSKA. Con Ante Tomic en mejor estado físico, y si los Heurtel o Séraphin siguen a su mejor nivel, como el capitan aseguró en la previa, los blaugranas pueden ganar al CSKA y a "cualquiera".

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BARÇA LASSA: Heurtel, Kuric, Hanga, Claver, Tomic --posible cinco inicial--; Séraphin, Pangos, Ribas, Singleton, Blazic, Smits, Oriola.

CSKA MOSCÚ: De Colo, Hackett, Kurbanov, Antonov, Hunter --posible cinco inicial--; Bolomboy, Peters, Ukhov, Rodríguez, Clyburn, Kulagin, Hines.

--ÁRBITROS: Belosevic (SER), Rocha (POR) y Difallah (FRA).

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 21.00 horas/Movistar Deportes.