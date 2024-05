Nunca antes los 'culers' habían perdido un quinto partido en casa

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

El Barça perdió este miércoles el quinto y definitivo partido de la serie de los 'Playoffs' de la Euroliga frente a Olympiacos (59-63) en un Palau Blaugrana que deja de ser un fortín inexpugnable en este tipo de duelo, con un Barça que dominó casi todo el partido pero que se atascó en el peor momento, en un último cuarto donde Olympiacos despegó para confirmar la remontada y sellar el billete a la Final Four.

No estará el Barça en Berlín, en la lucha por el título, pese a que Olympiacos no se puso por delante hasta los últimos 5 minutos del partido. Era el momento caliente y Olympiacos tuvo más sangre fría y más cabeza, aprovechando un ritmo lento en el que están cómodos para tumbar a un Barça que, de terminar el duelo en el minuto 35, hubiera ido al Uber Arena.

Por contra, será el Olympiacos del extécnico blaugrana Georgios Bartzokas quien intente luchar por esta Euroliga. No habrá Clásico en semifinales sino un Real Madrid-Olympiacos al consumarse la peor de las noticias para el Barça, que entró al duelo a morder y estuvo bien en defensa pero fatal en ataque, pagándolo demasiado caro; quedándose sin Final Four.

Nunca antes había perdido el Barça un quinto duelo de 'Playoffs' en casa. Tampoco nunca antes un equipo que era cabeza de serie había caído en su feudo en el último pulso. Este miércoles, Mónaco y Barça rompieron con esa racha. Un buen 'palo' para un Barça que había empezado muy bien, que mostraba ganas de olvidar la paliza del cuarto choque pero que, con todo de cara, se dio de bruces.

La cuarta Final Four consecutiva para el Barça ya no es posible. Tras quedarse a las puertas de ganarla en 2021, con Pau Gasol buscando cerrar su enorme palmarés con el único gran título que no tenía, y ser tercero y cuarto en las dos últimas campañas sigue el paso a paso hacia atrás. El Barça se cree cangrejo y quedó ciertamente sonrojado con la paliza en El Pireo y un final de lucha, ya en casa y con un público totalmente entregada, para olvidar.

Empezó 'raruno' el duelo, con unos primeros ataques sin canasta de ningún equipo y 2 minutos sin anotación ni faltas. Los primeros puntos los firmó Nico Laprovittola, el mejor en ataque del Barça con 17 puntos, a falta de 7:41 en el primer cuarto. Y esa tónica siguió durante todo el partido, a un marcador bajísimo y con el presagio de que Olympiacos bailaría mejor. Como así fue al final.

El Barça se fue al descanso con un escaso margen de 2 puntos (27-25) pero habiendo estado siempre por encima en el marcador, con una máxima ventaja en la primera parte de 9 puntos (18-9) tras una canasta de Willy Hernangómez después de asociarse con Rokas Jokubaitis. Mejores sensaciones que no resultado, ya que Olympiacos apretó al final del segundo cuarto.

Fue una anotación bajísima la del primer cuarto (12-9) y también la del descanso. Si no de récord, cerca de serlo. Pero el Barça no se quedó corto por dejarse caer de nuevo en la 'trampa' de Olympiacos, sino que el partido, en ambas canastas, tuvo grandes defensas y mucha intensidad de manos que no facilitó ver aro.

Y si algo destacó en el Barça al término de los dos primeros cuartos fue la alta carga en el rebote ofensivo, gozando de segundas oportunidades que, por mala fortuna para los 'culers', no entraron con asiduidad. Además, Ricky Rubio y Álex Abrines lideraron a su equipo en robos, aportando un plus de energía a un Barça llevado en volandas por un Palau Blaugrana que quería seguir siendo un fortín inexpugnable en un quinto duelo de 'Playoffs'.

Pero ni con esas. Roger Grimau ya avisó en la previa que jugar en casas no era sinónimo de victoria. Y lo predijo bien. Y no jugó mal el Barça, que mostró una energía, un carácter y una defensa digna de elogio. El problema fue que la pelota no entraba, con jugadores que suelen tener muchos puntos en sus manos que no hubieran encestado esta noche ni en una canasta el doble de grande.

Como prueba de ello, el 0/7 de Jabari Parker en triples. No tenía la noche el estadounidense pero siguió probándolo, sin arrugarse pese a que la cosa empeoraba. Tampoco anotó nada de lo que tiró Nikola Kalinic. Y el escaso 47,4 por ciento de acierto en tiros de 2 condenó a un Barça que estuvo enorme en el rebote ofensivo y que, gracias a Ricky Rubio y al capitán Abrines, robó y defendió como casi nunca.

Pero no pudieron levantar cabeza desde que, a falta de 5 minutos para el final del partido, un triple de Saquielle McKissic (12 puntos en el tramo final) puso por delante a los de El Pireo por primera vez en todo el duelo. Y ahí apareció un exblaugrana, ahora capitán de Olympiacos, para tumbar con dos triplazos a su exequipo; un Kostas Papanikolaou clave en los dos últimos partidos, los únicos en que pudo jugar, para darle la vuelta a la serie (que estaba 2-1 para el Barça).

No se dejó ir nunca un Olympiacos que estuvo agarrado al remolque y se impulsó en esos 5 últimos minutos hasta llegar a Berlín. El Barça de Roger Grimau, quien como capitán en la pista levantó la última Euroliga, deberá esperar un año más para intentar sumar un tercer título continental.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA, 59 - OLYMPIACOS, 63 (27-25, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky (2), Laprovittola (17), Kalinic (-), Parker (4) y Vesely (6) --quinteto inicial--; Da Silva (-), Rubio (6), Hernangómez (9), Abrines (13) y Jokubaitis (2).

OLYMPIACOS: Canaan (6), Walkup (3), Papanikolaou (11), Peters (6) y Fall (-) --quinteto inicial--; Williams-Goss (8), Wright (2), Larentzakis (-), Petrusev (5), Milutinov (10) y McKissic (12).

--PARCIALES: 12-9, 15-16, 13-15 y 19-23.

--ÁRBITROS: Radovic, Javor y Nikolic. Eliminaron a Jabari Parker en el Barça.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana, 7.742 espectadores.