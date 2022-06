El Barça busca enchufarse ante un Real Madrid crecido

El Palau acoge este miércoles el segundo duelo del 'Playoff' por el título de la Liga Endesa con ventaja 0-1 de los madridistas

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Barça y el Real Madrid volverán a verse las caras este miércoles en el Palau Blaugrana (21.00 horas) en el segundo partido del 'Playoff' por el título de la Liga Endesa 2021-2022, un duelo al que los blaugranas llegan más urgidos y 'tocados' tras la autoritaria victoria madridista en el primer choque.

El equipo de Chus Mateo tiró de su intensidad y su acierto para controlar de principio a fin el encuentro del lunes e imponerse por 75-88 para recuperar el 'factor cancha' en esta final que no ha empezado lo igualada que se preveía. Animado por sus prestaciones, los visitantes querrán intentar repetir un triunfo que les dejaría rozando con los dedos el trofeo de campeón.

Sin embargo, el técnico madrileño ya solicitó cautela ante la que más que previsible reacción de los de Sarunas Jasikevicius. ""Estamos contentos por haber ganado, pero hemos ganado uno en un 'playoff'. Acaba aquí mismo y empieza otro dentro de dos días y en el que nos vamos a centrar. Es una lucha que promete ser larga e intensa", recalcó.

Su rival, de todos modos, necesitará mejorar ostensiblemente en casi todos los aspectos del juego para mantener sus opciones de reeditar el trono liguero, principalmente en el de tener más energía desde el salto inicial. "No hemos encontrado la fórmula para encontrar fuerzas y si no lo hacemos esto puede ser una serie muy corta, Si no venimos al Palau el miércoles a morir, va a estar muy difícil", advirtió el técnico lituano.

El Barça necesitará una mejor versión de todos sus jugadores, empezando por un Nikola Mirotic, más errático de lo habitual en el tiro (5/11) y en las pérdidas (4), aunque a nivel colectivo, corregir el rebote defensivo, tras conceder 17 rechaces ofensivos a su rival, y las pérdidas (16), se antojan factores claves. Laprovittola, Davies y Higgins también deben dar un paso adelante.

Jasikevicius no sabe si podrá contar con el turco Sertac Sanli para reforzar su juego interior y su poderío reboteador, y tendrá que decidir si deja fuera de nuevo a un Dante Exum que pone mucha energía en todas sus acciones.

Por su parte, el Real Madrid ha elevado su moral y su confianza después de dominar con claridad por primera vez tras muchos partidos al conjunto blaugrana, al que ha ganado en los dos últimos enfrentamientos y al que llegó a aventajar en más de 20 puntos. Además, supo sufrir cuando los locales reaccionaron en el cuarto final con un parcial de 12-0 en un partido donde la única mala noticia fue la grave lesión de rodilla de Anthony Randolph.

Mateo perderá al estadounidense para dar descanso a Yabusele, aunque espera que Alberto Abalde pueda aportar más que el lunes cuando apenas jugó un minuto. Sergio Llull, que se vistió, pero no participó, sigue teniendo complicada su participación en una rotación que se centró sobre todo en Adam Hanga, Fabien Causeur, Gaby Deck y Walter Tavares.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BARÇA: Calathes, Higgins, Hayes, Mirotic y Smits --posible quinteto inicial--; Laprovittola, Abrines, Martínez, Davies, Kuric, Jokubaitis, Nnaji, Sanli y Exum.

REAL MADRID: Hanga, Causeur, Deck, Yabusele y Tavares --posible quinteto inicial--; Rudy Fernández, Poirier, Taylor, Abalde, Núñez y Llull.

--ÁRBITROS: Pérez Pizarro, Calatrava y Castillo.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 21.00/#Vamos.