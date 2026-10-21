El Barça busca rehacerse en Milán ante la amenaza de Wright

El jugador del FC Barcelona Umoja Gibson (d) ante Scottie Wilbekin (i), del Besiktas, durante el partido de Euroliga - Tolga Uluturk / Zuma Press / Europa Press

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Barça visita este jueves al Armani Olimpia Milan en el Unipol Forum (20.30 horas) en la séptima jornada de la Fase Regular de la Euroliga, en un duelo exigente en el que los blaugranas buscan corregir el rumbo tras las últimas derrotas sufridas ante Olympiacos en el tiempo extra y el Asisa Joventut en la competición doméstica, rindiendo visita a la pista de un peligroso conjunto italiano que está en horas bajas.

El equipo dirigido por Aleksander Sekulic llega al choque continental con un balance de 3-3 en la tabla tras caer en la anterior jornada europea en el Palau Blaugrana frente a Olympiacos (100-105), en un choque que se decidió en la prórroga a favor de los vigentes campeones.

Pero a ese tropiezo se sumó el duro golpe en la Liga Endesa ante el Asisa Joventut (113-89), en un duelo donde los catalanes se desinflaron en la segunda mitad y acumularon hasta 20 pérdidas de balón. Para reconducir la situación, el técnico esloveno ha hecho hincapié en la necesidad de ajustar el balance defensivo tras el abultado marcador encajado en los últimos compromisos.

"Todo el mundo quiere recibir menos puntos, pero el baloncesto es así: hay más triples. Queremos limitar a los oponentes a que tiren menos y así, que haya menos canastas", ha reflexionado Sekulic ante los medios en la previa del choque.

El duelo presentará aderezos de gran atractivo, especialmente en la pintura. Destaca el cara a cara entre Moses Wright, pivote del Milán que llegó a acordar su llegada (que no se produjo) a Barcelona durante el pasado verano, y Josh Nebo, interior estadounidense del Barça que militó las dos últimas campañas en el club italiano, conquistando el título de liga de 2026.

Wright atraviesa un gran momento tras encadenar cinco partidos anotando al menos 10 puntos y superando los 14 créditos de valoración, situándose décimo en el ranking de valoración de la competición (18,2 por partido) y cuarto en rebotes ofensivos (2,8).

Los precedentes vaticinan una enorme igualdad, como demuestra la histórica renta blaugrana de 14 victorias por 13 de los transalpinos en este siglo, o el hecho de que el pasado curso ambos equipos se repartieran triunfos locales resueltos por una sola posesión. La hemeroteca también contempla capítulos célebres como la semifinal de la Final Four de 2021, resuelta a favor del Barça (84-82) con un tiro agónico de Cory Higgins.

El cruce de caminos también será especial para el argentino Leandro Bolmaro, que debutó en Euroliga vistiendo la camiseta del Barça entre 2018 y 2021, así como para Kevin Punter, que defendió la camiseta del Milán en la temporada 2020-21 alcanzando la Final Four. Además, en las filas italianas figuran nombres como Devon Hall, séptimo máximo asistente del torneo (5,0 por partido), Darius Thompson o Marko Guduric, 19º triplista histórico de la competición con 441 aciertos. En el aspecto individual, Giampaolo Ricci se encuentra a un solo punto de llegar a los 500 en su carrera europea y Joel Parra a dos de la misma cifra.

En el apartado médico, la expedición 'culer' se ha desplazado a tierras italianas sin Darío Brizuela, que causó baja en el partido doméstico por molestias físicas. Tampoco han volado por lesión Yoan Makoundou, con un problema en la rodilla izquierda, ni Abdu Kone. La principal novedad positiva en la lista de Sekulic es la presencia de Justin Minaya, recuperado de su dolencia en el aductor del muslo derecho. Por parte local, Nicola Akele y Diego Flaccadori se mantienen como dudas por decisión técnica tras no jugar entre las jornadas 2 y 6.

Con la intención de romper la racha negativa y afianzar las señas de identidad expuestas en pasados triunfos, el Barça intentará asaltar la cancha lombarda sosteniéndose en la pegada de Umoja Gibson, de Tyrese Martin -autor de 21 puntos en Badalona- y el liderazgo exterior de Punter y Justin Robinson para llevarse un triunfo de prestigio en el Unipol Forum.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ARMANI OLIMPIA MILAN: Thompson, Hall, Guduric, Ricci y Wright --posible quinteto inicial--; Bolmaro, Mathews, Tonut, Peters, Flaccadori, Akele.

FC BARCELONA: Robinson, Punter, Martin, Parra y Nebo --posible quinteto inicial--; Gibson, Umude, Minaya, Núñez, Evbuomwan, Balcerowski, Nkamhoua.

--ÁRBITROS: Pukl, Javor y Zamojski.

--PABELLÓN: Unipol Forum.

--HORA: 20.30/Movistar+.