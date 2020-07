El Barça no ha negociado con Pau Gasol su regreso

BARCELONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Barça ha negado haber negociado con el jugador español Pau Gasol su posible regreso al club, del que es embajador, y aleja así la posibilidad de ver al mayor de los hermanos, actualmente recuperándose de su lesión, vestido de nuevo de blaugrana.

Pese a los últimos y reincidentes rumores sobre el regreso de Pau Gasol al Barça, el club desmintió este miércoles por la tarde que haya habido "ningún tipo de conversación ni negociación" con el de Sant Boi.

Dicha posibilidad pareció coger fuerza cuando, en su presentación, el nuevo técnico Sarunas Jasikevicius aseguró que Pau era su "amigo" y que a su equipo no le iría mal contar con el pívot internacional español.

Además, el presidente blaugrana, Josep Maria Bartomeu, aseguró en RAC1 que siempre pregunta a Pau cuando regresará al Palau Blaugrana. "Me encantaría que volviese. Pau Gasol es una estrella mundial. Siempre le digo; ¿Pau, cuándo vendrás? Yo no descarto nada. Siempre todo es posible, pero Pau Gasol es una estrella mundial y el basket europeo no tiene los medios de la NBA", matizó.

Lo cierto es que Pau Gasol, que acaba de cumplir los 40 años, sigue recuperándose de una complicada lesión en el pie. Está sin equipo en la NBA, y ha reiterado en incontables ocasiones que, si se recupera, su sueño es regresar al más alto nivel y poder estar en los Juegos Olímpicos de Tokio, en verano de 2021.