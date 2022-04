El Barça no quiere ver el precipicio en Múnich

Los culés llegan al tercer duelo del 'playoff' de la Euroliga ante el Bayern con todo en juego (1-1) y sin el 'factor cancha'

El Barça disputará este miércoles en el Audi Dome (20.30 horas) ante el Bayern de Múnich el tercer partido de su 'Playoff' de cuartos de final de la Euroliga, una serie empatada y con todo por decidir tras los dos primeros duelos en el Palau Blaugrana, y con los de Sarunas Jasikevicius obligados a no fallar si no quieren decir adiós al sueño de la 'Final Four' de Belgrado.

El equipo catalán necesita recuperar su mejor versión en una semana trascendental para sus aspiraciones en la competición europea. Por ello, tratará en primer lugar de ponerse 2-1 en el marcador y volver a tenerlo todo más favorable para el duelo del viernes, en el que podría sellar su pase a la 'Final Four'. Sin embargo, una nueva derrota le haría ver un precipicio que no se esperaba en el inicio de este cruce.

El cuadro culé empezó a sembrar dudas tras convertirse en el campeón de la Fase Regular con un abrumador dominio por Europa. Ahora, debe retomar el ritmo competitivo y recuperar el acierto que les ha faltado en sus últimos compromisos y acercarse a su promedio en Euroliga de más de 80 puntos.

Sin el 'factor cancha' a favor, el actual subcampeón, que frenó algo sus dudas con su trabajada victoria el pasado domingo ante el Lenovo Tenerife (69-65), tendrá que mostrar su carácter y deberá igualar, como mínimo, el sacrificio y la efectividad del Bayern, que no sólo compitió en el primer asalto (77-67) sino que ganó el segundo con cierta autoridad (75-90), gracias a su acierto exterior.

Por el contrario, el equipo de Andrea Trincheri augura un desenlace duro entre ambos conjuntos y recordó que su rival es "el mejor equipo de la Euroliga, el de la plantilla más fuerte y con el mejor entrenador". "Sigue siendo el máximo favorito para el título y sólo nos hemos ganado la oportunidad de jugar dos partidos más", admitió el técnico italiano.

Para superar a los alemanes, el equipo catalán tendrá que encontrar respuestas a la agresiva defensa de sus rivales, que les limitaron con sólo 24 tiros de campo en el último duelo. Por este motivo, esperan infundir un ritmo alto para tener más oportunidades y también controlar mejor el rebote, un aspecto que no pudo dominar en Barcelona, donde también fue víctima del acierto exterior muniqués.

Así, el Barça buscará la fórmula para encontrar a Mirotic, quien sólo lleva ocho canastas en lo que lleva de eliminatoria, una mayor aportacion de Calathes, deslucido por la solidez del conjunto alemán, o la muñeca de Kyle Kuric, poco acertada en los dos primeros duelos. El Barça ha viajado a Alemania con toda la plantilla, incluido Cory Higgins, aunque no está previsto que reaparezca en ninguna de las dos 'finales' al encarar la recta final de su recuperación.

Sin embargo, el Bayern cuenta con la baja sensible de Darrun Hilliard, que se lesionó la clavícula en el primer partido, mientras que parece poco probable que Trinchieri pueda contar con el base estadounidense Corey Walden, que no acaba de superar sus problemas de espalda, y también tiene la duda de Leon Radosevic.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BARÇA: Calathes, Laprovittola, Exum, Mirotic y Davies --posible quinteto inicial--; Oriola, Jokubaitis, Kuric, Hayes-Davis, Martínez, Smits, Abrines y Nnaji.

BAYERN MÚNICH: Weiler-Babb, George, Lucic, Rubit y Hunter --posible quinteto inicial--; Thomas, Jaramaz, Obst, Sisko, Radosevic y Walden.

--ÁRBITROS: Ryzhyz, Radovic y Difallah.

--PABELLÓN: Audi Dome.

--HORA: 20.30/DAZN.