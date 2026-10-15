El Barça puede poner la directa ante Olympiacos

El jugador del Barça Kevin Punter en un partido de la Euroliga 2026/27 - Tolga Uluturk / Zuma Press / Europa Press

BARCELONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Barça recibe este viernes al Olympiacos Piraeus en el Palau Blaugrana (20.30 horas/Movistar+) en la sexta jornada de la Fase Regular de la Euroliga, un duelo de máxima exigencia en el que los catalanes buscan afianzar su fortaleza en casa tras superar con un agónico final al Maccabi, midiéndose ante un conjunto heleno que ostenta el título continental y llega pletórico tras culminar una gesta histórica en Valencia.

Los de Aleksander Sekulic afrontan la cita instalados en la séptima posición de la tabla con un balance de tres victorias y dos derrotas. Han recuperado sensaciones tras la caída ante el Zalgiris Kaunas (81-88) y superaron el pasado martes en casa al Maccabi Rapyd Tel Aviv (90-87) gracias a un triple decisivo sobre la bocina de Justin Robinson a falta de un segundo.

Apoyados en el gran momento de Kevin Punter -tercer máximo anotador del torneo con 17,6 puntos por encuentro y con al menos 19 de valoración en cuatro de sus últimos cinco partidos- y en el acierto exterior de Umoja Gibson, Tyrese Martin y del propio Robinson, los 'culers' persiguen su segundo triunfo consecutivo en el Palau.

Por su parte, el Olympiacos ocupa el cuarto lugar de la clasificación con cuatro triunfos y una sola derrota en estas primeras cinco jornadas. El equipo dirigido por el exblaugrana Georgios Bartzokas aterriza en Barcelona tras firmar una remontada de época en el Roig Arena, donde levantó una desventaja de 28 puntos frente al Valencia Basket para terminar imponiéndose en la prórroga (97-102).

Un partido que consagró al exjugador 'taronja' Jean Montero -tercero en valoración media del torneo (20,8) con 26 puntos en Valencia-, secundado por el acierto perimetral de Evan Fournier (23 puntos). Asimismo, el cuadro del Pireo mantiene el impacto del también ex 'culer' Sasha Vezenkov (16,6 puntos de media y más de diez tantos en 32 de sus últimos 33 partidos) y la contundencia de Nikola Milutinov en el rebote ofensivo (3,3 capturas por choque).

El choque sobre el parqué medirá a dos de los ataques más eficaces de la competición. Mientras el Barça destaca por su acierto en tiros de dos puntos (59,6%, tercer mejor registro del torneo) y por su solidez perimetral (38,4% en triples), el Olympiacos lidera la Euroliga en índice de rendimiento ofensivo (117,4 de valoración) y en efectividad desde la pintura (61,8%), además de dominar el rebote con 40,4 capturas por encuentro. Por ello, la cita exigirá la mejor versión defensiva del equipo blaugrana para frenar la dirección de Codi Miller-McIntyre (5,0 asistencias por partido) y contener la amenaza exterior griega.

En el apartado físico, Aleksander Sekulic mantendrá la atención pendiente del estado de Justin Minaya, ausente en la quinta jornada por problemas físicos, y de Yoan Makoundou, que encara la recta final de la recuperación de su lesión de rodilla. Por su parte, en las filas de Olympiacos el técnico Georgios Bartzokas cuenta con la disponibilidad de toda su plantilla para la cita en el Palau Blaugrana, repitiendo la convocatoria completa empleada en el Roig Arena.

Los precedentes históricos sonríen al Barça, que domina el cara a cara con 25 victorias por 19 del Olympiacos en sus 44 enfrentamientos directos en la competición europea desde el año 2000. No obstante, en la última visita helena al Palau, correspondiente al curso pasado, los de El Pireo se llevaron la victoria (88-90), además de salir victoriosos en la serie de 'playoffs' de 2024. Así, el feudo blaugrana acogelá un nuevo capítulo de máxima rivalidad continental donde los locales buscan dar un golpe de autoridad ante el campeón.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BARÇA: Robinson, Punter, Martin, Parra y Balcerowski --posible quinteto inicial--; Gibson, Umude, Brizuela, Ubal, Nkamhoua, Evbuomwan y Nebo.

OLYMPIACOS: Miller-McIntyre, Ward, Vezenkov, Fournier y Milutinov --posible quinteto inicial--; Montero, Papanikolaou, Dorsey, Ndiaye, Joseph, Hall y Jones.

--ÁRBITROS: Hordov, Sukys y Koljensic.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 20.30/Movistar+.