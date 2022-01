El Baskonia busca alivio con su primera alegría europea de 2022

El Bitci Baskonia intentará olvidar la decepción de no clasificarse para la Copa del Rey con una victoria este martes, la primera del 2022 en la Euroliga, en el Fernando Buesa Arena (20.00 horas) frente a un Zenit San Petersburgo que le arrolló en la primera vuelta.

No corren buenos tiempos para el conjunto baskonista, cuyo rumbo lleva torcido desde el inicio de temporada y al que la llegada de Neven Spahija tampoco ha servido como revulsivo. De momento, el primer mazazo para una afición fiel, pero un tanto desilusionada, es la de no poder pelear en Granada dentro de unas semanas por un título que siempre levanta mucha expectación en Vitoria.

El equipo vasco no estará entre los ocho que disputarán la 'fiesta del baloncesto', "un fracaso y algo muy doloroso", como reconoció el propio técnico croata, cuyo futuro en la máxima competición continental tampoco parece el más esperanzador en este momento y donde los 'playoffs' se presentan un año más muy complicados.

El Baskonia, uno de los 'clásicos' de la Euroliga, sólo ha ganado siete de sus 21 encuentros y su discreto balance le tiene en la zona baja de la clasificación y a cuatro victorias del octavo puesto que ocupa actualmente el Bayern alemán, con un partido más.

Ahora, necesita no fallar para engancharse lo antes posible a ese 'tren' y coger ánimo para el tramo final de temporada, aunque, de momento, el inicio de año en Europa no ha sido demasiado óptimo. Después de cerrar el 2021 con una victoria de mérito y con autoridad ante el Barça, parece que el parón por el brote de coronavirus ha hecho mella y no ha sido capaz de sacar adelante ninguno de sus tres compromisos ante el Real Madrid, el Bayern y el Panathinaikos, el último en dejar claro que no anda fino.

Ahora, el conjunto baskonista tiene una doble jornada en casa ante el Zenit y ante el Olympiacos, dos rivales afianzados en la parte alta, para demostrar sus ambiciones europeas y no empezar tampoco a despedirse antes de tiempo. El primer visitante será el equipo de Xavi Pascual, cuarto clasificado, que en suelo ruso se mostró demoledor con un 83-59 y que se presentará en el Buesa Arena con un balance de 13-7 tras ganar cinco de sus últimos seis partidos.

El pívot Alec Peters podrá ser de la partida para los locales, que alivian así un tanto sus problemas en el juego interior ya que Matt Costello es duda tras el esguince de tobillo que le dejó fuera horas antes del último duelo en Atenas.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BITCI BASKONIA: Granger, Baldwin IV, Giedraitis, A.Peters y Enoch --posible quinteto inicial--; L.Peters, Fontecchio, Raieste, Marinkovic, Costello y Barrera.

ZENIT ST PETERSBURGO: Lloyd, Baron, Ponitka, Poythress y Mickey --posible quinteto inicial-- Zubkov, Kulagin, Karasev, Pushkov, Kuzminskas, Zakharov y Carter.

--ÁRBITROS: Belosevic, Vilius y Paternico.

--PABELLÓN: Fernando Buesa Arena.

--HORA: 20.00/DAZN.