Archivo - Nigel Hayes-Davis, Mathias Lessort y Cedi Osman - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Baskonia cae en el último minuto contra Panathinaikos

Los de Perasovic compitieron pero no encontraron una necesitada victoria en el duro OAKA

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia cedió (85-79) ante el Panathinaikos este jueves en la séptima jornada de la Euroliga, encajando la sexta derrota por las seis victorias que lleva el equipo griego, a pesar de competir hasta el final a uno de los grandes favoritos.

El Telekom Center de Atenas guardaba un posible punto de inflexión para Velimir Perasovic, técnico que asumió la semana pasada por cuarta vez en su carrera el banquillo vasco. Panathinaikos se escapó en el tercer cuarto, pero Baskonia recordó su gen competitivo para pelear hasta el último minuto.

Sin tener su mejor día, el poderoso equipo de Atenas, bajo los mandos esta campaña de Míster Euroliga Zeljko Obradovic, sentenció a los de Vitoria con los triples de Sylvain Francisco y Guerschon Yabusele. Al Baskonia le toca encontrar con urgencia un primer triunfo con el técnico croata, más allá de las sensaciones.

Los de Vitoria tiraron de un Matteo Spagnolo casi sin fallo en el primer tiempo y de su capitán Tadas Sedekerskis, quien dejó la pista por lesión como nueva preocupación para los azulgranas. Nigel Hayes-Davis (18 puntos) y Mathias Lessort (20) fueron valor seguro para los locales, que además recuperaron tras lesión a Kendrick Nunn, pero no tuvieoron el día especialmente inspirado los griegos.

Con solo dos triples en el primer tiempo (43-40), el Panathinaikos se vio obligado a remangarse por un Baskonia que no volvió bien del descanso. El físico de los de Obradovic marcó diferencias y los visitantes se quedaron cortos en defensa y en ataque (63-54). Contra pronóstico, con Sedekerskis ya fuera de combate, irrumpieron Stefan Joksimovic y Clément Frisch.

Los de Perasovic se metieron en partido con un buen parcial para llegar vivos al último minuto (79-79). Ahí, un Francisco que no había estado del todo fino sentenció llegando al 'doble-doble', demostrando que el líder no necesita su mejor versión. El colista Baskonia, sin Paolo Galbiati, tampoco logra salir del pozo europeo.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PANATHINAIKOS, 85 - KOSNER BASKONIA, 79. (43-40, al descanso).

--EQUIPOS.

PANATHINAIKOS: Francisco (10), Badio (3), Mitoglou (8), Hayes-Davis (18) y Yabusele (9) --quinteto inicial--; Grant (5), Lessort (20), Hernangómez (-), Nunn (11), Bonga (-) y Fall (1).

KOSNER BASKONIA: Spagnolo (16), Baugh (8), Kurucs (-), Stewart (-) y Faried (6) --quinteto inicial--; Lawson (8), Frisch (11), Sedekerskis (10), Joksimovic (13) y Santos (7).

--PARCIALES: 20-21, 23-19, 20-14, 22-25.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Kowalski y Petek. Eliminado Santos.

--PABELLÓN: Telekom Center de Atenas.