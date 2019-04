Publicado 23/04/2019 15:15:38 CET

Baskonia quiere hacer bueno el oro de Moscú y rozar 'su' Final Four

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Kirolbet Baskonia intentará trasladar toda la presión de su 'playoff' de la Euroliga al todopoderoso y teóricamente favorito CSKA de Moscú sumando un nuevo triunfo este miércoles (20.30 horas) en el Fernando Buesa Arena que le ponga 2-1 por delante con otro choque más en casa y haga bueno el valioso logrado en el Megasport Arena el pasado jueves para soñar de verdad con 'su' Final Four.

El conjunto baskonista logró arañar una victoria de sus dos primeros partidos en la capital rusa al imponerse en el segundo duelo con cierta claridad (68-78) e igualar una serie que se había puesto cuesta arriba tras caer en el primero de forma contundente después de una mala segunda parte (94-68).

Pero Velimir Perasovic encontró la fórmula para poner fin a 15 años sin ganar a domicilio a su rival, obligado ahora a no fallar en el recinto vitoriano, escenario de la próxima 'Final a Cuatro' de la competición y donde no tiene que mirar tan atrás para encontrar éxitos ante el 'gigante' moscovita. El Buesa Arena será una olla a presión para los de Dimitrios Itoudis, que ya perdieron en la Fase Regular (76-73), pero también expertos y con muchos argumentos para que los baskonistas no se confíen.

Lo mejor para el Baskonia es que llega a casa con una plantilla donde teóricos 'secundarios' como Hilliard y Shields han sabido dar el paso adelante en un momento complejo por las lesiones y dar más tiempo de rodaje competitivo para el capitán Tornike Shengelia, Patricio Garino y Matt Janning, todos ellos recién salidos de lesiones.

El ala-pívot georgiano sigue buscando su mejor nivel desde su regreso a las canchas y Perasovic le necesita para formar una poderosa dupla interior con un Vincent Poirier que firmó un enorme partido el jueves con 14 puntos sin fallo y 15 rebotes y cuatro robos para 32 de valoración. La preocupación ahora para el técnico croata es el estado físico de Luca Vildoza, que está mermado por problemas musculares, pero que parece que podrá ayudar.

Con una plantilla más sana, las opciones de dar la sorpresa y tumbar a uno de los grandes favoritos aumentan. Para ello, además de mejorar la puntería desde el triple (17/53), se antoja clave defender con máxima intensidad para volver a detener a uno de los mejores ataques de la Euroliga con 86,4 puntos por partido, que se quedó en 68 en el segundo duelo.

En este sentido, el CSKA espera un resurgir de un Nando de Colo, que sólo anotó 11 y 6 puntos en estos dos primeros choques, para echar una mano al 'Chacho' Rodríguez, clave en el primero (5/6 en triple) y más errático en el segundo (4/11), Corey Higgins y Will Clyburn, los más destacados en Moscú. El conjunto moscovita sabe que es clave este partido porque de perderlo se vería en una situación de mucha presión e inusual para alguien habituado a cerrar por la vía rápida sus series.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

KIROLBET BASKONIA: Huertas, Garino, Shields, Shengelia y Poirier --posible quinteto inicial-- Voigtmann, Vildoza, Janning, Hilliard, Diop, Jones y González.

CSKA MOSCÚ: Rodríguez, De Colo, Clyburn, Kurbanov y Hunter (4) --posible quinteto inicial--; Higgins, Hines, Hackett, Bolomboy, Peters, Ukhov y Vorontsevich.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Rocha y Vilius.

--PABELLÓN: Fernando Buesa Arena.

--HORA: 20.30/Movistar Deportes.