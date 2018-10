Berrocal: "Estudiantes es un equipo con mucho recorrido"

Publicado 17/08/2018 17:40:04 CET

El entrenador del Movistar Estudiantes, Josep María Berrocal, afirmó que ve a la plantilla colegial "con mucho recorrido" y "deseo de crecer" en la fase de preparación para la temporada 2018-19 que comenzará frente al Norrkoeping Dolphins, el 20 de septiembre en Suecia y el 22 en Torrejón de Ardoz, en la primera ronda previa de la Basketball Champions League.

"Somos un equipo con mucho recorrido. Veo a todos, tanto jugadores como técnicos, con ilusión, con ganas ... Lo que pasa en pretemporada, más con este equipo en el que hay mucha juventud, es que se respira deseo de mejorar, de crecer, y eso siempre es bueno", manifestó en una entrevista al gabinete de prensa del club madrileño.

Las primeras sesiones de pretemporada se están centrando en conocer a los jugadores y que éstos asimilen su forma de trabajo para "poner las patas del juego ofensivo y defensivo". "Acelerando un poco porque dentro de poco competimos. No nos podemos saltar pasos, hay cosas que no se pueden acelerar porque vendrán por sí solas, hay cosas que estarán mejor en mayo que ahora, pero hay que intentar ser equipo lo antes posible", manifestó.

Sobre la incorporación de los técnicos Antonio Pérez Caínzos y Daniel Gómez Otero, Berrocal recordó que también estarán junto a él Javi Zamora e, incluso, Diego Ramos, del cadete. "Al final, es tener tres entrenadores con nosotros a tiempo completo, solo que Javi combinará con el Eba y tiene una buena posición con el Eba que interesaba mantener y a partir de ahí miramos quién nos convenía y qué opciones había. Se han traído las dos mejores opciones, nunca había trabajado con ellos, pero gente cercana y del club los conocía y tenía buenas referencias. Estoy contento con ellos", explicó.

Los escoltas Zoltan Perl y Gian Clavell y el pívot Nikola Jankovic aportarán, según él, juventud y "capacidad para subir e ir más arriba". "Jankovic es claramente interior, puede hacer varias cosas y es enérgico y competitivo, cosa importante. Gian Clavell igualmente es competitivo y además tiene muchos puntos en las manos. Es joven, pero en la pista se transforma, hay que ver cómo encajamos esos puntos que tiene en las manos con el equipo", comentó.

Indicó que Perl les gustó porque puede jugar en varias posiciones, un punto a tener en cuenta cuando se dispone de una plantilla no muy larga. "Alguien que puede jugar al 2 y al 3 y que ha llegado a jugar al 1, te ayuda. Tengo gente cercana que les conoce y había trabajado con ellos, exjugadores míos, entrenadores ... Las opiniones, como la nuestra, eran buenas, y por eso optamos por ellos", justificó.

El nuevo técnico estudiantil confesó que a Jankovic le tenía en mente para poder incorporarlo a la plantilla si seguía en Turquía. "Cuando buscamos un pívot, el nombre estaba en la mesa y entraba en nuestros números. Con Zoltan pasó lo mismo, con esa idea de querer un exterior que cubriera varias posiciones, Willy le conocía, yo también y nos encajaba. Con el último, Clavell, estuvimos mucho más tiempo. Encontrar un jugador anotador como él, que pueda hacer varias cosas bien, no es fácil. Tuvimos que esperar más, ver más nombres, preguntar más", argumentó.

La plantilla es joven, pero en el caso de muchos de ellos tienen una importante experiencia. "Clavell estaba en el entorno NBA y luego con media temporada en Turquía. También tienen mucho recorrido y mucho que aprender, dentro de un año seguro que serán aún mejores. Aunque siguen siendo jóvenes, han venido a Estudiantes porque han demostrado cosas. La Liga Endesa es posiblemente la mejor de Europa como nacional y posiblemente la más táctica. Sorprendes al principio, pero según avanzas va siendo más difícil y a mucha gente le ha pasado que empieza muy bien, pero luego le cuesta seguir ese ritmo", dijo.

Con la mente puesta en el partido contra el Norrkoeping, el equipo tendrá que adaptarse a los cambios en las distintas competiciones. "Lo primero es que, seguro, siendo eliminatorias, va a ser una guerra. Quien no lo tenga en la cabeza, que va a ser una guerra de las duras y muy difícil, quien dé por asumido algo de que sea fácil, mejor que se quede en casa", aseguró.

Acerca de la influencia de las 'ventanas FIBA', apuntó que sí afectarán al rendimiento del equipo. "Totalmente, ¿qué prefieres, tener todos entrenando una semana más o dejar que se vayan? La respuesta es evidente, ¿quieres que se queden? Sí. Su selección, ¿quiere que vayan? Lógicamente. Como no está en mis manos, tenemos que hacer lo mejor que tenemos con lo que tenemos. Gustar, no me gusta, ¿lo entiendo? Más bien lo tengo que aceptar", se resignó.