Bertomeu: "Estoy contentísimo con la vuelta de Mirotic, confirma lo que pensaba que iba a pasar"

El presidente de la Euroliga, Jordi Bertomeu, se ha mostrado "contentísimo" con la vuelta de Nikola Mirotic al baloncesto europeo, un movimiento que "confirma lo que pensaba que iba a pasar", en el sentido de que "el baloncesto cada vez es más global" y que "el viaje de ida y vuelta" entre la NBA y la Euroliga "se irá produciendo" cada vez más en los próximos años.

"Es absurdo llorar porque la NBA se lleve el talento. No podemos hacer nada con eso, lo que sí podemos hacer es fomentar que salga más talento en nuestros clubes. Últimamente han sido Bogdanovic, Doncic... Estoy contentísimo de que Mirotic y otros jugadores NBA hayan vuelto. Esto confirma lo que pensaba que iba a pasar, que el baloncesto cada vez es más global y el viaje de ida y vuelta se irá produciendo. Esto es lo que vamos a ver los próximos años", vaticinó Bertomeu en Madrid durante un acto con DAZN.

El mandatario añadió que "a medida que la Euroliga crezca podrá ofrecer a los jugadores más condiciones para que no tengan que irse". "Es obvio que nunca podremos competir con los salarios de la NBA, pero tampoco es nuestro objetivo", advirtió.

"Pero si mejoramos la competición, su prestigio, los recursos disponibles para los jugadores, si hacemos crecer todo esto, conseguiremos que no tengan la necesidad de irse o que se vayan solo con una oferta irrechazable. Puede que el ejemplo de Mirotic sea la primera respuesta positiva a esta idea, pero no lo sé, ojalá que sí", deseó.

En cuanto a la ampliación de la Euroliga a 18 equipos, lo que aumenta a 34 las jornadas de competición regular en la máxima competición europea, Bertomeu aseguró que "el nuevo calendario se va a digerir bien".

"Hemos hablado mucho con el sindicato de jugadores y el calendario ha comportado muchas dificultades en su elaboración porque ha habido que atender a todas las peticiones de los jugadores y las mejoras que se han hecho van a ayudarles a que tengan menos dificultades. Al final cuando no juegas, entrenas, y a los jugadores les gusta más jugar", dijo.

Tras el "paso de riesgo" que supone aumentar la Euroliga de 16 a 18 equipos, el objetivo ahora es "ir añadiendo más equipos en términos de estabilidad". "Igual que este año hemos añadido a Lyon y Bayern, vendrán más equipos que ascenderán de la Eurocup a la Euroliga y viceversa. Estamos trabajando claramente en esta idea y en los tres próximos años se consolidará este modelo. Las invitaciones actuales se irán convirtiendo en licencias estables para completar el dibujo de 16 estables. Ese es nuestro plan", desgranó.

CONTACTO NULO CON FIBA

En cuanto al estado de la relación con FIBA, el español explicó que no ha vuelto a tener contacto con dicho organismo desde el fallecimiento hace casi un año de su antiguo secretario general, Patrick Baumann.

"Ellos han tenido muchísimas cosas por hacer más importantes que nosotros. La FIBA ha hecho un esfuerzo extraordinario en el Mundial y creo que ha hecho un muy buen evento. A partir de ahora, si hay un cambio de actitud yo estaré donde sea que me llamen, como he hecho siempre", se ofreció.

"Tenemos 60 árbitros y me duele en el corazón que no los quieran utilizar porque todo el mundo se ha quejado de este aspecto", agregó sobre la labor arbitral en el Mundial, donde no hubo colegiados de Euroliga. "Has de intentar tener a los mejores en todos los campos. Estaría bien que se pudieran hacer estas colaboraciones", dijo.

Además, Bertomeu criticó a la Champions League, la competición europea organizada por FIBA. "No entiendo esa frase de que representa a las ligas nacionales. La Eurocup cogió la tradición de la Saporta y la Korac, siempre se ha basado en los rankings nacionales. En este sentido, la Champions League no ha aportado ninguna novedad, solo ha aportado la confusión de otra competición en paralelo con un nombre que además no se corresponde con lo que son los participantes", lamentó.