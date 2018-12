Brizuela: "Era imposible llegar a la selección en un mejor momento"

Publicado 28/11/2018 12:23:59 CET

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jugador de la selección española Darío Brizuela ha avisado de que el partido de este jueves ante Turquía es "el más complicado" de esta 'ventana' por el "ambiente caliente" y las "cuentas pendientes" que tiene Turquía, un partido que puede dar la clasificación para el Mundial de China, el "objetivo número uno" de un bloque que está "muy a gusto" con Scariolo.

"Turquía es el partido más complicado de esta 'ventana'. Luego, alguno tiene alguna cuenta pendiente, yo en mi caso con la U-20, que perdimos la final contra los turcos. Aquí alguno tiene mal recuerdo y vamos con especial motivación, no solo porque sea el rival mas duro sino porque hay algunas cuentas pendientes", confesó Brizuela en una entrevista a Europa Press.

Turquía, tanto en competiciones de clubes como con la selección, tiene una afición que presiona mucho y convierte el pabellón en un infierno. Pero a Brizuela "personalmente" le "gusta mucho jugar en campos así, con el ambiente caliente". "Esto no es la ACB, es baloncesto de selecciones y es diferente, pero la gente está con muy buena mentalidad para el ambiente que nos espera", añadió respecto a uno de los factores que será clave durante el encuentro.

La selección española ha viajado este miércoles a Turquía y no podrá hacer el entrenamiento completo del día de antes, pero "es lo que hay". "Ya nos estamos metiendo buena carga estos días, creo que lo tenemos todo bastante bien preparado. Estamos con un montón de ganas de competir y deseando que llegue ya", añadió.

"Antes de centrarse en ellos hay que ponerse a punto, recordar cosas, hace algunos ajustes. Primero hay que pensar en nosotros, el lunes dedicamos todo el día a reubicarnos y el martes sí que nos centramos un poco más en ellos. Estamos muy preparados", señaló un Brizuela mentalizado para conseguir la clasificación para el Mundial de China, que es "el objetivo numero uno de todos". "Estamos con la motivación suficiente como para ir a Ankara a hacerlo", agregó.

El balance de España en esta fase de clasificación es de 7-1, con una única derrota ante Ucrania, selección a la que se enfrentan el domingo, aunque ahora están "bastante centrados en Turquía". "Cuando acabe el partido de Turquía ,tanto con lo que tengamos de ese partido como con el anterior de Ucrania, ya veremos lo que tenemos que mejorar, pero a día de hoy estamos cien por cien enfocados en el partido del jueves", expresó dejando claro que no tienen otra cosa en mente que hacer un buen encuentro este jueves.

"ESTOY MUY AGRADECIDO A SCARIOLO POR LA OPORTUNIDAD QUE ME HA DADO"

"Scariolo está muy contento con nosotros, del mismo modo que nosotros estamos muy a gusto con él. Estoy muy agradecido por la oportunidad que me ha dado y por cómo me ha ayudado. Este es un bloque especial porque nos conocemos de antes, de categorías inferiores o de algún club, y al final eso es lo que ha creado el ambiente que tenemos hoy en día", afirmó Brizuela, agradecido al técnico por la oportunidad de jugar con la absoluta.

Pero podría parecer que hay dos bloques claros, ya que cuando los jugadores de NBA y Euroliga estén disponibles muchos de los integrantes del grupo durante las 'ventanas' no estarán en ese Mundial. "Eso dice mucha gente, pero para muchos de nosotros las 'ventanas' son una oportunidad muy buena para estar con la absoluta y reencontrarse con gente con la que has estado antes", aseguró.

Pero también reconoció que "sí que muchos lo pueden ver de esa manera", aunque ellos están aquí "disfrutando del momento". "No nos centramos en eso, nos centramos en el momento porque es algo que no podemos controlar", añadió.

Su buen nivel durante esta temporada, promediando 15,9 puntos por partido como segundo máximo anotador de la ACB, hace soñar a Brizuela con la posibilidad de ir al Mundial, pero para él "queda lejos" porque es "la primera" temporada que está "a un buen nivel regularmente". "No estoy pensando en ello, estoy mas centrado en las ventanas de ahora y sobre todo en mi temporada con Estudiantes. El Mundial queda muy lejos, es muy complicado y no me como la cabeza con eso", admitió, sabiendo que todavía es muy pronto.

El jugador formado en el Easo y el Estudiantes solo suma un partido con la selección absoluta, pero reconoce que en esta 'ventana' ya está "un poco más tranquilo" gracias "al buen ritmo" al inicio de la temporada. "La primera vez estaba más ubicándome en el equipo, intentando entender todo, buscar mi sitio", reconoció.

"A MI FUTURO LE EMPEZARÉ A DAR VUELTAS CUANDO ACABE LA TEMPORADA"

"Encantado con mis números no estoy porque me gustaría que el Estudiantes tuviera más victorias. Pero cabe decir que mi trabajo durante años empieza a dar sus frutos y era imposible llegar a la selección en un mejor momento. Estoy con confianza, disfrutando de mi juego y con ganas de ponerlo ahora a disposición del equipo", confesó sobre su buen momento actual, aunque no esté en sintonía con el rendimiento colectivo del Estudiantes.

Los madrileños solo suman dos victorias en nueve partidos, en un mal inicio, pero Brizuela asegura que están "trabajando para mejorar" con el objetivo principal de "ganar partidos", después de que "se hayan escapado varios". "Yo creo que las 'ventanas' nos van a venir muy bien a muchos para refrescar y volver con muchas ganas otras vez. Tengo plena confianza en el grupo y en nuestro entrenador. Tenemos que tener paciencia, porque estoy convencido de que todo saldrá", confirmó.

Desde el equipo, consideran que la falta de intensidad es una de las claves, pero para el vasco también influye que hay "gente nueva". "Son un cúmulo de cosas que no nos ha permitido arrancar. Pero sé cómo entrenamos, cómo trabajamos y esa es la base para luego jugar los partidos", agregó respecto al esfuerzo en el día a día de todos, pero reconoce que los resultados son "responsabilidad de los jugadores". "No hay ninguno que se salve. De verdad creo que vamos a salir de esto y encima reforzados", confesó haciendo autocrítica.

"La eliminación de la 'Champions League' fue un fracaso para nosotros. Quizá a raíz de eso nos vino el bajón, porque estábamos haciendo una buena pretemporada, pero el deporte es así y creo que no nos merecimos pasar. El equipo contrario jugó muchísimo mejor que nosotros, hay que aprender de ello y ya aprendimos de ello", confesó un Brizuela confiado en darle la vuelta a la mala dinámica.

El jugador del Estudiantes, después de un inicio espectacular en lo personal, no quiere hablar de su futuro, un tema que no le importa "en absoluto ahora", porque está "centrado al cien por cien en Estudiantes". "Estamos en noviembre, no es momento para pensar en el año que viene, ni habar de salidas ni de quedarme. Mi prioridad es que el equipo le de la vuelta y empiece a sentirse cómodo. Si surge algo, le empezaré a dar vueltas cuando acabe la temporada", sentenció.

Por último, la cantera del Estudiantes está muy presente en esta 'ventana' con nombres como Arteaga, Brizuela, Vicedo, Jaime Fernández o Sebas Saiz. "Es agradable estar aquí con ellos, nos conocemos de antes. Volver a jugar con Jaime (Fernández) es una gozada, coincidir con Sebas (Sáiz), que estuve con él en cadete y junior... Es un poco irónico ver a tantos jugadores tan desperdigados ahora, pero yo creo que es un buen trabajo del club", finalizó.