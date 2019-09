Bullock: "El Real Madrid mantiene una base importante y va a seguir teniendo éxitos"

Publicado 21/09/2019 18:10:23 CET

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exjugador estadounidense Louis Bullock, que militó seis temporadas en el Real Madrid (2004-10), cree que el equipo blanco "mantiene una base importante" de jugadores que llevan muchos años en la plantilla y que eso le asegura "seguir teniendo éxitos", al tiempo que ha dicho no sentirse sorprendido por la vuelta a Europa de Nikola Mirotic.

"Para ganar títulos hay que empezar ganando uno y cogiendo costumbre. La plantilla actual del Real Madrid tiene una base importante con Sergi Llull, con Felipe, con Rudy, a la que se pueden incorporar otros jugadores, y el equipo va a seguir teniendo éxitos", pronosticó Bullock en una entrevista a Europa Press.

El máximo rival de su exequipo volverá a ser el Barça, reforzado con fuerza este verano con la llegada, entre otros, de Mirotic. "No me ha sorprendido porque en la NBA no tenía regularidad en minutos de juego y él quiere jugar asiduamente. Quería más minutos y sentirse más importante", valoró sobre el hispano-montenegrino.

En cuanto al Mundial de China, el estadounidense dijo que no le ha "sorprendido el triunfo de España porque tiene un muy buen entrenador que ha ganado el anillo de la NBA (Sergio Scariolo), igual que Marc Gasol". "La confianza de ambos se ha transmitido al resto del equipo y le ha venido perfecto", dijo.

El éxito español contrasta con el "gran problema de Estados Unidos", que solo pudo ser séptima en el Mundial. "Las estrellas no quieren jugar, quieren sus veranos tranquilos, pero cuando llegan los Juegos quieren jugar y así no se puede formar un buen equipo. Así es difícil hacer un grupo y en el baloncesto el equipo siempre gana a las individualidades", subrayó.

"PUEDE SER QUE ME HAGAN LLORAR"

Bullock, que también vistió las camisetas de Unicaja, Cajasol y Estudiantes durante su periplo de una década en el baloncesto español, está de vuelta en Madrid para participar el próximo domingo en el concurso de triples de la ACB.

"No me creo que hayan pasado siete años desde que me fui. Estoy disfrutando de esta vuelta a Madrid. Es muy bonito para mí y también para mi familia. Tengo muchos recuerdos y muy buenos de mi paso por España, son cosas que voy a llevar toda mi vida conmigo", agradeció.

'Sweet' Lou, como era conocido cuando estaba en activo, señaló que no sabe "cómo va a ser el recibimiento de la afición". "No tengo ni idea. Es un poco raro. Cuando era jugador profesional yo no pensaba en la gente y ahora puede ser que me hagan llorar. Prefiero no pensarlo", apuntó con una sonrisa.

En cuanto al concurso de triples, que ganó tres veces en su momento (2004, 2006 y 2008), avanzó que ha "venido para disfrutar y luego lo que pase, pasará". "Yo siempre quiero ganar, soy muy competitivo, pero no he podido entrenar mucho. Lo que quiero es disfrutar con los aficionados y mis amigos e intentar meter algunos triples", resumió.

Además, Bullock reveló que todavía se mantiene al tanto de lo que ocurre en el baloncesto español. "Hay un canal que emite un partido cada domingo de la ACB y siempre lo veo. Mis hijos mayores, que recuerdan mucho a Felipe, cuando lo ven por la tele se sorprenden de verlo jugando todavía", desveló.