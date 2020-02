Campazzo y Thompkins recuperan la fortaleza del WiZink

Actualizado 04/02/2020 23:21:37 CET

El Real Madrid vence a Baskonia en un trabajado triunfo tras tres derrotas seguidas en casa

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid puso punto y final a su mala racha como local tras derrotar este martes al Kirolbet Baskonia (70-69) en un partido muy igualado que se decidió en los últimos segundos gracias a la aportación de Facundo Campazzo y Trey Thompkins, quienes lideraron la exigente victoria en la jornada 23 de la Euroliga.

El equipo de Pablo Laso no quiso más concesiones ante su público después de las 31 victorias consecutivas hasta su primer traspié hace un par de semanas y se puso el mono de trabajo para acabar con un Baskonia que vendió muy cara la derrota. Los vitorianos mandaron en muchas fases del encuentro y sólo una acción incomprensible de Stauskas permitió romper el equilibrio en el electrónico a dos segundos del final.

Los merengues hicieron olvidar a Efes y Joventut a base de mucho trabajo aunque estuvieron lejos del brillo y la alharaca. Campazzo -con 10 puntos y 11 asistencias- fue el líder de un triunfo que tuvo en Thompkins a su mejor aliado. El estadounidense, inspiradísimo, se fue hasta las 20 unidades, además de participar con seis rebotes.

Por su parte, el conjunto de Dusko Ivanovic siguió el patrón que le llevó a vencer en la capital el pasado 19 de enero. Balones interiores, fortaleza en el rebote y un acierto de casi el 40% en tiros de tres. La fórmula dio sus frutos en el arranque (14-19, min.11) y también a escasos segundos del descanso (30-36).

Sin embargo, ahí nació la respuesta del Real Madrid -que abandonó su empeño desde el perímetro- para conseguir una mejor circulación de balón y canastas en la pintura. Gabriel Deck entendió a la perfección lo que pidió Laso y el cuadro capitalino manejó sus primeras ventajas a los tres minutos de la reanudación (43-42). Todas ellas no superaron los cinco puntos de margen, algo que quedó claro poco después.

Baskonia fue a más y Shields (14 puntos) y Shengelia (12) no se dieron por vencidos pese al arreón de un Palacio no tan lleno como suele ser habitual. Janning también superó la decena de puntos (11) y el marcador comenzó a moverse como un acordeón que no terminaba de estirarse del todo hasta ese minuto final donde todo pudo haber pasado.

Dragic erró un tiro libre que dejó al Madrid por delante (66-65) y ahí llegaron dos acciones infructuosas para los de casa, pero el rebote -para deseperación de Ivanovic- fue blanco. Campazzo puso tierra de por medio y Shengelia replicó en apenas dos segundos para dar vida a los suyos. Anotó Thompkins y después Shields (69-69), pero Stauskas estropeó todo el plan con una falta inexplicable a menos de dos segundos.

Campazzo anotó el primer tiro libre y erró el segundo para que Baskonia no tuviese tiempo de armar una jugada. El Real Madrid se llevó una trabajadísima victoria y recobra la buena senda en un partido que le permite mantener la segunda plaza en la liga regular de la Euroliga y que complica la existencia del conjunto vasco.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 70 - KIROLBET BASKONIA, 69.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo (10), Causeur (5), Taylor (7), Randolph (6) y Tavares (8) -- quinteto inicial--; Llull (-), Mickey (4), Rudy Fernández (-), Deck (10), Thompkins (20).

KIROLBET BASKONIA: Christon (6), Janning (11), Shields (14), Shengelia (12) y Eric (8) --quinteto inicial--; Stauskas (-), García (5), Fall (2), Diop (-), Polonara (2) y Dragic (9).

--PARCIALES: 14-19, 23-19, 16-11, 17-20.

--ÁRBITROS: Pukl, Mogulkoc y Mantyla.

--PABELLÓN: WiZink Center. 8.465 espectadores.