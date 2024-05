Carrión: "Amiab sólo tiene 9 años en Europa y ha conseguido 3 Champions, es muy difícil lo que se ha hecho"

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Amiab Albacete, Abraham Carrión, destacó lo "increíble" que ha sido poder vivir el pasado sábado junto su afición la conquista de la tercera Champions Cup de baloncesto en silla consecutiva, un éxito al que quiere dar un máximo valor porque el club manchego "solo tiene nueve años" de vida a nivel europea.

"Vivirlo con nuestra afición ha sido algo increíble. Hemos tenido la suerte y la fortuna de haberlo ganado en otras pistas, pero vivirlo con nuestra afición es diferente, no sólo vives el momento de conseguir el título y ganar el partido, sino que en todo momento estás arropado y sientes ese empuje que te hace saber que no estás solo y las miradas cómplices de tus familiares y amigos, eso no tiene precio", señaló Carrión en declaraciones facilitadas por su club.

El técnico andaluz incidió en la importancia de tener cerca a los familiares y confesó que "será una de las cosas" que más recuerden de este camino hacia el título. "Ha sido algo precioso y mágico, que pone todavía un punto más especial a esta conquista de la Copa de Europa", afirmó.

En lo deportivo, pidió también valorar "mucho el hecho de conseguir tres veces seguidas la Champions en los momentos actuales". "Nos tenemos que remontar casi 15-20 años atrás para encontrar un equipo que lo haya podido conseguir. Actualmente, la competición es mucho más dura, con mayor igualdad entre los equipos y es muy difícil lo que se ha hecho, más si cabe destacando que Amiab solo tiene 9 años de historia en competiciones europeas, lleva cinco compitiendo en Champions y ha conseguido el título en tres", advirtió Carrión.

El también seleccionador nacional masculino cree "que no se podrá encontrar un ejemplo parecido en ningún otro tipo de deporte en alta competición". "Hay que ponerlo muy en valor no solo por los jugadores, sino también por todo el trabajo que viene haciendo la junta directiva y toda la familia Amiab desde años, apostando por un proyecto y creciendo poco a poco", resaltó.

Y ahora, el objetivo es defender el título de la División de Honor. "Afrontamos el final de temporada con mucha ilusión y con más ganas si cabe de intentar llevarnos el título de Liga, respetando siempre al resto de rivales", comentó Carrión.

"Ahora mismo estamos primeros en la clasificación, pero nos quedan algunos partidos realmente duros como, por ejemplo, UCAM Murcia. A nivel físico, podrá ser uno de los equipos más en forma de la Liga y está haciendo un 'temporadón', así que será un rival durísimo que no nos va a coger en nuestro mejor momento", añadió.

Después, llegará otro choque decisivo ante el CD Ilunion. "Evidentemente va a venir con muchas ganas de demostrar el 'equipazo' que son y de ponernos las cosas difíciles para terminar primeros en la Liga. Es cierto que como este año el formato es de 'Final Four', lo que pensamos es en llegar ahí lo mejor preparados posible. Si podemos hacerlo como primeros de Liga, mejor; pero si, por lo que sea, no hacemos un buen final de temporada, lo pelearemos", remarcó.

"Para nosotros, sabiendo que hemos perdido Supercopa y Copa del Rey, poner el broche de oro a la temporada conquistando la Liga después de ganar la Champions, que era el verdadero objetivo del club, sería muy importante. Estamos concentrados para ello y vamos a poner toda la carne en el asador", sentenció el entrenador del Amiab.