El Casademont Zaragoza se asegura la continuidad de Dylan Ennis

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Casademont Zaragoza ha anunciado un acuerdo con el escolta canadiense Dylan Ennis (28 años, 1.88 metros) para ampliar su contrato una temporada más, hasta el final del curso 2020-21.

De esta forma, el canadiense cumplirá su tercera campaña en Zaragoza, la segunda consecutiva tras incorporarse a la disciplina del club por primera vez en 2018, y seguirá defendiendo los colores del equipo maño tras retornar al club el pasado mes de noviembre.

"Es el momento para seguir construyendo sobre lo que hemos conseguido este año. Me siento genial, no he tenido que darle muchas vueltas. Me senté con mi representante para ver opciones, pero Zaragoza siempre fue la número uno", subrayó en un comunicado Ennis, que esta temporada ha promediado 11,2 puntos en la Liga Endesa, en cuya Fase Final competirá a partir de la próxima semana.

Por su parte, el director deportivo Pep Cargol reconoció que están "muy contentos" con esta renovación. "Creemos que Dylan se identifica perfectamente con Zaragoza, con la 'marea roja', así como con nuestro juego y las señas de identidad que queremos: intensidad, sacrificio, pasión, alegría y talento. Todo ello se refleja en su forma de ver el baloncesto y estamos satisfechos de que pueda seguir, en aras de conseguir esa estabilidad que buscamos desde hace tiempo", deseó.