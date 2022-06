Chus Mateo: "Creo que hemos jugado un partido muy serio, pero promete ser una lucha larga"

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, consideró que jugaron "un partido muy serio" para llevarse este lunes con autoridad el primer punto del 'Playoff' por el título de la Liga Endesa ante el Barça, pero dejó claro que ya deben olvidar este duelo porque la serie "promete ser una lucha larga e intensa".

"Creo que hemos jugado un partido muy serio, ha salido muy concentrado desde el minuto uno. Sabemos que jugar en el Palau es difícil y donde no gana todo el mundo, así que tienes que hacer 40 minutos muy muy buenos", expresó Mateo en rueda de prensa tras el partido.

El técnico madrileño celebró que "desde el primer momento" sus jugadores estuvieron "muy metidos en lo que hace que un equipo tenga ciertos engranajes para demostrar la solidez que ha tenido hoy", pero advirtió que no han hecho nada. "Estamos contentos por haber ganado, pero hemos ganado uno en un 'playoff'. Acaba aquí mismo y empieza otro dentro de dos días y en el que nos vamos a centrar. Es una lucha que promete ser larga e intensa", indicó.

Mateo cree que muchas de las acciones en el rebote ofensivo de sus jugadores en este primer duelo "demuestran la ambición de este equipo, que tiene mucho carácter y no le gusta perder". "Este año ha pasado por momentos de derrotas que nos ha ido haciendo fuertes y espero que se note en este 'Playoff'", señaló.

"No queda mucho de competición y no queda guardarse nada, por eso creo que nuestra energía se ha notado. Valoro sobre todo la actitud porque sin ella no vale nada y son los jugadores los que la ponen, no vamos a dejar de ponerla porque cometeríamos un error muy grave si falta", prosiguió. "No tenemos ánimo de revancha, pero sí de que el 'playoff' le devuelva al equipo el esfuerzo de una temporada muy dura", recalcó.

Sobre el último cuarto, recalcó que estaban "esperando que ellos apretaran en algún momento". "El Barça es un equipo campeón e iba a venir luchando desde atrás, y ahí hay que estar todos juntos y hemos demostrado esa unidad al no estar acertados adelante, pero hemos salido relativamente bien de un momento que podía ser peligroso", admitió sobre el acercamiento final de los blaugranas.

"Me tranquiliza lo de hoy. En un 'playoff', por experiencia, no tiene nada que ver el primer partido con el segundo ni el segundo con el tercero. Hay que ser mentalmente fuertes y lo que tranquiliza es que estamos con ganas. El Barca ha tenido que emplearse a fondo en los dos 'playoffs' como nosotros y aún así, aunque hayan tenido menos descanso, nosotras tenemos muchas lesiones que nos han hecho jugar con la rotación reducida", subrayó Mateo, que lamentó que la lesión de Anthony Randolph, "un tipo extraordinario", pinte "feo".