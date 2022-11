Chus Mateo: "Valencia Basket estará enrabietado y querrá resarcirse de las dos últimas derrotas"

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, espera este martes "un Valencia Basket enrabietado y que querrá resarcirse" de sus dos últimas derrotas en la visita del conjunto madridista a La Fonteta en la novena jornada de la Fase Regular de la Euroliga 2022-2023.

"Me espero un Valencia Basket enrabietado, que querrá resarcirse de las dos últimas derrotas. Son dos partidos perdidos que pueden suceder a un equipo que juega Liga Endesa y Euroliga y seguro que nos encontraremos con el mejor rival posible", advirtió Mateo en rueda de prensa recogida por la web del Real Madrid.

El técnico madridista recordó además que el conjunto 'taronja' "está teniendo mucho mérito con sus victorias y está tratando de tener una cierta regularidad". "Siempre es un equipo peligroso, bien armado y, con una propuesta como la de Mumbrú, seguro va a jugar bien", subrayó.

Por ello, recalcó que para su equipo "es muy importante incidir en el tema mental" y "saber qué tipo de partido" les espera. "Hay que sumar en cada jugada y tomar buenas decisiones defensivamente", indicó el madrileño.

Este tiene claro que están "en una fase de crecimiento" y que "últimamente" están jugando "muy bien". "Pero lo importante es llegar bien a los momentos en los que nos juguemos algo. No hay que perderse demasiado ni con las victorias ni con las derrotas, llegamos en un buen momento pero no hay que relajarse", añadió.

"Hay que estar muy centrados y cambiar el 'chip' de una competición a otra. Son partidos muy distintos y la cabeza juega un papel importante porque son partidos muy seguidos y hay que mirar solo lo que tenemos por delante", remarcó Mateo.

El entrenador del Real Madrid no esconde que cuenta con "una plantilla larga" y que se ve en el caso del joven Ndiaye que ha tenido que ocupar el hueco dejado por Yabusele. "No podemos quejarnos de las lesiones y todos están trabajando bien. Poirier no estaba teniendo la confianza que necesitaba y la ha ido encontrando y está jugando muy bien ahora. En general, todos nos vamos conociendo más y nos ayuda", admitió.

MUMBRÚ ESPERA QUE LA FONTETA LES AYUDE "A RECUPERAR LA BUENA SINTONÍA"

Por su parte, el entrenador del Valencia Basket, Alex Mumbrú, confesó que les gustaría llegar a este partido "con mejor sintonía" que en sus dos últimos partidos, saldados con derrotas claras ante la Virtus y el Lenovo Tenerife.

"La pasada fue una semana complicada con alguna lesión y algunos jugadores que no pudieron jugar los partidos y eso nos condicionó un poco, aunque no es ninguna excusa para la actitud que tuvimos en el inicio de partido contra la Virtus, y fue un poco la continuidad en Tenerife", manifestó en declaraciones facilitadas por su club.

Ahora, el entrenador catalán desea que el volver a La Fonteta les ayude "a recuperar la buena sintonía" que habían tenido hasta entonces y "hacer un buen partido contra un rival que está jugando bien". "En la Liga Endesa demostró que está a un gran nivel, que tiene una plantilla larga y que vienen con el mejor equipo para intentar ganarnos", sentenció.