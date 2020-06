Claver: "Lo hecho anteriormente no sirve para nada"

"Tenemos dos semanas para ganar un título"

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Barça Víctor Claver se mostró a favor del formato elegido para decidir la Liga Endesa y aseguró que "lo hecho anteriormente no sirve de nada" porque ahora arranca una nueva competición en la que pelearán por un título en "dos semanas".

"El formato es una manera justa para que se pueda llevar a cabo en la situación en la que estamos. Hay dos grupos, lo hecho anteriormente no sirve para nada, sólo vale lo que hagamos en estas dos semanas y tenemos que dar el 100% desde el primer día. Será muy intenso y duro y hay que estar concentrados", dijo Claver en declaraciones a la web del FC Barcelona.

"Es una situación única, nunca se ha vivido. No podemos pensar en qué habría pasado. Tenemos dos semanas para ganar un título", añadió Claver, que sabe que será "especial jugar en Valencia" por su pasado como 'taronja'. "Me resultará todo más familiar. Es la pista donde crecí y he jugado muchas veces", afirmó.

"La motivación del día a día será clave para poder meterte en semifinales. Los factores externos que habitualmente influyen, ahora no lo harán. Será una prueba mental para todos jugar sin público y en unas condiciones muy diferentes", manifestó el valenciano al ser preguntado por el duelo contra el Joventut de cuartos de final, que arrancará el día 17 de junio, según ha establecido la Liga Endesa.

En este sentido, Claver considera que "todos" han "hecho un esfuerzo a nivel global". "Queremos acabar la temporada de la mejor manera posible y ahora tenemos una fase final donde la gente lo seguirá con muchas ganas. Es justo que hagamos este esfuerzo para toda la afición y también para nosotros", agregó.

En otras cuestiones, el internacional español reconoció que "las sensaciones han ido mejorando" con el paso de los entrenamientos. "En los primeros días era muy raro y ahora poco a poco tenemos entrenamientos más reales, con situaciones de partido, y las sensaciones son mejores cada día. Todos teníamos muchas ganas de tocar balón", confesó.