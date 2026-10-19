La Copa Campeones de la Fundación acb arranca en Badalona su segunda edición

Presentación de la II Copa Campeones de la acb en la sede del Banco Mediolanum de Barcelona - ACB PHOTO / FERRAN CLOTET

BARCELONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de la Copa Campeones, competición impulsada por la Fundación acb para personas con discapacidad intelectual que busca dar visibilidad al deporte inclusivo, echará a andar este fin de semana del 24 y 25 de octubre en el pabellón de La Plana de Badalona (Barcelona) con la disputa de su primera jornada.

El torneo de la Fundación acb ha reunido para esta primera cita a seis conjuntos divididos en dos grupos: el Joventut Badalona Fedamar, el San Pablo Burgos Fundación Aurora y el CB Gran Canaria Proyecto Suma, en el Grupo A; y el MoraBanc Andorra Escaldes-Engordany, la Fundación Bilbao Basket y el UCAM Murcia CB, en el Grupo B.

La competición arrancará el sábado a las 9.00 horas con el partido entre el Joventut Badalona Fedamar y el San Pablo Burgos Fundación Aurora, y continuará hasta la mañana del domingo 25 de octubre, cuando se disputen los encuentros definitivos por los puestos de clasificación a partir de las 9.00 horas antes de la entrega de medallas fijada para las 12.00 horas.

Para esta temporada 2026-27, la iniciativa ha incrementado su alcance hasta contar con un total de veinte equipos participantes, en un itinerario que, tras recalar en la localidad barcelonesa, continuará en las sedes de Zaragoza en el mes de marzo y de Santiago de Compostela en mayo.