Danil Stix: "Este año la División de Honor va a ser la más competitiva jamás vista"

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jugador del CD Ilunion y de la selección española Daniel Stix dejó claro que ya tiene "unas ganas espectaculares" de volver a competir tras siete meses sin poder hacerlo y advirtió que la División de Honor de baloncesto en silla de esta temporada promete ser "la más competitiva" de su historia.

"Tengo unas ganas espectaculares de que comience la nueva temporada. Ha sido un año muy duro para todos nosotros, pero por fin poco a poco hemos ido pudiendo empezar a entrenar con más contacto, ya sin mascarilla y parece que poco a poco la situación va evolucionando", celebró Stix en el programa 'Objetivo Tokio' de Teledeporte.

El jugador indicó que buscar "el triplete" en un campeonato que considera "el más competitiva visto jamás en España jamás". "Los mejores jugadores del mundo están prácticamente todos aquí", recordó el madrileño en declaraciones facilitadas por el Comité Paralímpico Español (CPE).

Su club ha perdido a una pieza importante como Alejandro Zarzuela, que jugará en el Amiab Albacete, y también ha hecho "muchos cambios". "Vamos a tener que adaptarnos y que trabajar mucho", admitió el subcampeón paralímpico en Río de Janeiro, ciudad donde vivió "el sueño de cualquier deportista paralímpico u olímpico". "Siempre ha sido algo que tuve muy, muy metido en la cabeza, y con suerte y mucho trabajo, lo conseguí en Rio 2016. Es un sueño completamente cumplido", confesó.

Stix, que recordó que "la gran diferencia" con el baloncesto convencional es que "la herramientaa de trabajo es una silla de ruedas y no los pies", se dedica a este deporte desde muy joven y ya con 14 años entró a formar parte del Ilunion. "Comencé siendo un chaval para pegarme con señores de 30 años que hasta tenían hijos", bromeó.

"Entonces no te queda otra que escuchar, mantener los oídos muy abiertos e intentar absorber todo lo bueno. Ha sido un camino muy largo, siempre con el apoyo de mi equipo, de Ilunion, que me ha visto crecer, no solo como jugador, sino sobre todo como persona", añadió el jugador, que reconoció que pese a su discapacidad siempre fue "un niño muy activo que necesitaba ritmo y actividad".

"Mis padres se dieron cuenta y me apuntaron a todos los deportes que yo quisiera hacer. Esto se relaciona un poco con mi filosofía de vida de siempre empujarte al límite, siempre querer saber dónde pueden llegar a estar tus límites", sentenció Stix, que ha practicado también natación, kitesurf, esquí y ciclismo.