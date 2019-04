Doncic: "No esperaba jugar tan bien en mi primer año en la NBA"

Publicado 15/04/2019 11:32:24 CET

El base esloveno Luka Doncic ha valorado como "increíble" su primer año en la NBA, donde se lo ha "pasado genial" vistiendo la camiseta de Dallas Mavericks ayudado por el hecho de que "no esperaba jugar tan bien" en su debut en la liga estadounidense y convencido de que, tras quedar fuera de los 'playoffs', la próxima temporada "será distinta".

"Me lo he pasado genial, ha sido un primer año increíble. Honestamente, la NBA ha sido como esperaba. Obviamente no esperaba jugar tan bien, pero sabía que podía jugar aquí y veía mucha NBA cuando estaba a Europa. Ha sido todo fue más o menos como esperaba", valoró Doncic en declaraciones facilitadas por la NBA.

En cuanto al premio al mejor novato del curso, para el que es claro candidato junto con Trae Young, dijo que no lo piensa mucho. "Ya veremos. Obviamente quiero ganar, pero honestamente no me importa. Voy a volver a casa y voy a apagar todas mis redes sociales. Nadie me va a encontrar", avisó Doncic.

"Es diferente al baloncesto que se juega en la Euroliga, pero siempre soñé con jugar en la NBA. Me alegro de haber dado ese paso", explicó sobre su salto a Estados Unidos, donde ha vivido un primer año "difícil" en lo colectivo con la eliminación de Dallas Mavericks. "Me di cuenta de que este año sería así, pero el que viene será diferente. Estamos construyendo algo especial y sé que la próxima temporada será distinta", confió.

Además, el esloveno subrayó que recuerda con cariño su paso por el Real Madrid. "Siempre me mantengo al día y estoy atento a lo que hacen.

Lo que teníamos en Madrid era algo especial. Son grandes chicos", destacó sobre sus excompañeros.