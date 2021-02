Dubljevic: "Estamos en buena forma, pero ya sabemos cómo es la Copa"

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El capitán del Valencia Basket, Bojan Dubljevic, ha destacado que su equipo llega "en buena forma" y que se encuentran "preparados para jugar la Copa del Rey", pero ha añadido que no son favoritos teniendo en cuenta que juegan "primero contra el Real Madrid".

"Nos veo bien, creo que estamos preparados para jugar la Copa del Rey. Creo que no somos favoritos, ya que jugamos primero contra el Real Madrid. Esperamos un partido muy duro y vamos a intentar jugar lo mejor que podemos e intentar ganar ese primer partido", apuntó Dubljevic ante la prensa.

El montenegrino remarcó que se encuentran "en buena forma" tras sumar "muchas victorias en Liga Endesa". "Pero ya se sabemos cómo es la Copa. Es un partido. Si pierdes te vas a casa, si ganas pasas a semifinales. Ojalá que tengamos un buen día, estamos muy motivados. Esta es una competición muy importante para nosotros y vamos a ver qué pasa", valoró.

En cuanto a su estado físico, tras haber superado una lesión que le mantuvo fuera varios partidos, el pívot explicó que se encuentra "mejor cada día". "Seguro que aún no estoy al cien por cien, todavía no he tenido entrenamientos suficientes con el equipo, pero cada día estoy mejor. Esto es la Copa del Rey y vamos a tope todos", garantizó.