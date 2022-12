Musa: "Quiero demostrar que estoy preparado para sacrificarlo todo por estar en el Real Madrid"

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alero del Real Madrid Dzanan Musa recalcó este lunes que quiere "demostrar" que está "preparado para sacrificarlo todo" por estar en el club blanco, en el que está "muy contento" y donde quiere ganar "los máximos títulos posibles".

"Por supuesto, tuve más oferta, pero firmé inmediatamente y estoy muy contento de haberlo hecho. Acabé mi Eurobasket un miércoles, llegué el jueves, el viernes entrené y el jueves tuve mi primer partido", relató el bosnio en declaraciones a ACB recogidas por Europa Press.

El jugador, que promedia casi 16 puntos por partido en su primera temporada en el conjunto blanco, confesó estar "muy contento" en el Real Madrid. "La manera cómo me han acogido... Me veo el máximo tiempo posible aquí. Me veo aquí ganando el máximo títulos posibles, es mi objetivo principal. Nadie sabe lo que pasará por el camino, la vida es impredecible, pero estoy muy feliz aquí", insistió.

"El Real Madrid es un club grande y sé que las expectativas son altas, y quiero demostrar con hechos, no solo con palabras, no solo diciendo 'estoy con el Real Madrid'. Quiero demostrar que estoy preparado para sacrificarlo todo por estar en este club, y por tener un rol importante en el baloncesto del Real Madrid", reconoció.

Y en su rápida y fructífera adaptación ha tenido mucho que ver su compañero croata, Mario Hezonja, que también llegó al Real Madrid este verano. "Hablamos el mismo idioma, pero no solo es eso. Nuestras carreras son similares, ambos fuimos a la NBA. Ambos generamos muchas expectativas y no fue como queríamos, pero todo pasa por una razón", relató.

"Si eso hubiera funcionado no estaríamos en el Real Madrid y no estaría tan contento ahora", celebró el bosnio, que fichó por el Real Madrid este verano, procedente del Río Breogán, donde fue MVP de la liga regular.

Finalmente, Musa explico que es "un tío muy sensible, aunque la gente diga" que es "muy arrogante". "Lugo siempre estará en mi corazón, me aceptaron como parte de la familia desde el primer día y le estoy muy agradecido a su gente", concluyó.