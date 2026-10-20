El escolta del Asisa Joventut Boogie Ellis sufre una lesión en el aductor de la pierna derecha

El escolta del Asisa Joventut Boogie Ellis (i) y el escolta del FC Barcelona Tyrese Martin (d), durante el partido de la Liga Endesa disputado este domingo en el Palau Olímpic de Badalona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escolta del Asisa Joventut Boogie Ellis, de 25 años 1,88 metros, padece una lesión en el aductor de la pierna derecha, según ha anunciado este martes el club verdinegro en un comunicado oficial.

El jugador estadounidense se lesionó el pasado domingo durante el encuentro correspondiente a la Liga Endesa disputado frente al Barça en el Olímpic de Badalona, en el que disputó poco más de 12 minutos y aportó nueve puntos, tres recuperaciones y un rebote.

Desde la entidad badalonesa han precisado que la evolución de la lesión y las sensaciones del propio baloncestista marcarán su rergreso a la actividad deportiva.

En lo que va de temporada 2026-27, el jugador de California ha disputado los cuatro partidos de la Liga Endesa con la camiseta de la 'Penya' con un promedio de 8,8 puntos, 1,8 rebotes y 8,2 de valoración en casi 15 minutos de juego por encuentro.