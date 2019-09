Estados Unidos no falla ante Polonia y termina el Mundial en la séptima posición

Actualizado 14/09/2019 18:07:45 CET

14 September 2019, China, Beijing: USA's Khris Middleton (C) in action during the 2019 FIBA Basketball World Cup 7th place basketball match between USA and Poland at Wukesong Arena. Photo: -/Osports via ZUMA Wire/dpa - -/Osports via ZUMA Wire/dpa

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) - La selección de Estados Unidos se ha llevado este sábado la lucha por el séptimo puesto ante Polonia (87-74), una victoria que no impide que haya puesto fin al Mundial de China con la peor participación de su historia en el torneo. Los de Gregg Popovich, sorprendidos en cuartos de final por Francia (79-89), tuvieron la oportunidad de resarcirse ante la víctima de España en la misma ronda, que no inquietó en ningún momento al combinado norteamericano, aunque recortó distancias tras el descanso. Sin el lesionado base Kemba Walker, Donovan Mitchell se echó el equipo a la espalda y contribuyó con un 'doble-doble' de 16 puntos y 10 asistencias a la victoria, que los estadounidenses encarrilaron ya en el intermedio con sus 17 tantos de renta (47-30). Polonia, con AJ Slaughter (15 puntos) y Adam Waczynski (17) como puntales, reaccionó tras el paso por vestuarios aprovechando el bajón defensivo de los de Popovich. Sin embargo, los americanos no dieron lugar a una nueva sorpresa y cerraron el duelo impregnándolo de más ritmo con unos últimos minutos de acierto. Por su parte, Serbia se llevó el premio menor de la quinta plaza al imponerse en su último choque a la República Checa (90-81), aunque la atención se la llevó Sasha Djordjevic, que anunció su renuncia al cargo de seleccionador del combinado balcánico. Bogdan Bogdanovic, con 31 puntos, lideró al cuadro serbio, que tuvo que remontar una diferencia de hasta 17 tantos y que le dio la vuelta al duelo tras el descanso. Con ello, obtienen un pequeño consuelo a la eliminación a manos de Argentina. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ESTADOS UNIDOS, 87 - POLONIA, 74 (47-30 al descanso). --EQUIPOS. ESTADOS UNIDOS: White (12), Mitchell (16), Harris (14), Barnes (10) y Turner (7) --quinteto inicial--; Middleton (13), Brown (8), Lopez (3) y Plumlee (4). POLONIA: Slaughter (15), Waczynski (17), Ponitka (18), Cel (-) y Hrycaniuk (4) --quinteto inicial--; Balcerowski (2), Sokolowski (7), Laczynski (-), Gruszecki (-), Koszarek (-), Kulig (9) y Olejniczak (2). --PARCIALES: 28-14, 19-16, 16-25 y 24-19. --ÁRBITROS: Glisic (SRB), Yu (TPE) y Kato (JPN). Sin eliminados. --PABELLÓN: Wukesong Sport Arena de Pekín.