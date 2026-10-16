Euroliga establece un plan de negocio a 10 años "para consolidar aún más su posición europea y mundial"

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MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Euroliga dio a conocer este viernes los pilares económicos "fundamentales" de su plan de negocio a diez años, una estrategia con la que espera "consolidar aún más su posición en el panorama baloncestístico europeo y mundial".

Según informó la organización en un comunicado, este plan fue aprobado por sus 13 clubes accionistas tras la reunión celebrada la pasada semana en el Lago Como (Italia), en la que también se rechazó la oferta presentada por la NBA de cara la nueva competición que quiere instaurar la liga estadounidense junto a FIBA en 2027.

Esta hoja de ruta "establece una estrategia de crecimiento a largo plazo centrada en aumentar el valor de la Liga y de sus clubes, ampliar la competición mediante dos procesos de expansión de franquicias y fortalecer la sostenibilidad financiera de los clubes".

Así, Euroliga subrayó su deseo de "incrementar significativamente los ingresos comerciales y la distribución económica a los clubes participantes", sin descuidar que "se generen nuevas oportunidades de inversión y expansión". "Esta hoja de ruta se apoya en el crecimiento logrado durante la última década y establece un marco para consolidar aún más la posición de la Euroliga en el panorama baloncestístico europeo y mundial", advirtió.

De este modo, en este periodo de 10 años, la competición tiene previsto distribuir 3.400 millones de euros a sus equipos, 1.200 de ellos de las cuotas por franquicia a través de dos posibles procesos de expansión previstos para 2027 y 2031, y alcanzar unos ingresos comerciales anuales de 648 millones para "el décimo año".

La Euroliga también habla de la expansión que está llevando a cabo y para la que cuenta en la actualidad con "15 ofertas vinculantes sobre la mesa, con un valor conjunto de 1.200 millones de euros", algo que deja claro "el gran interés existente por participar en el desarrollo futuro de la competición".

El plan prevé, "basándose en las valoraciones estimadas actuales de 1.800 millones para el conjunto de los clubes con licencia y 1.400 millones para la liga", un crecimiento "sustancial a largo plazo" durante la próxima década.

En este sentido, se espera que la transición hacia un modelo basado en franquicias, que tiene como objetivo "establecer un marco a largo plazo para la inversión, la estabilidad y el crecimiento comercial" y permita "al mismo tiempo que los clubes se beneficien del incremento en el valor global de la competición", genere un incremento inmediato en el valor tanto de los clubes como de la Euroliga a partir de esta misma temporada 2026-2027, "con un aumento estimado del 25 por ciento".

"Al finalizar el horizonte temporal de 10 años, se proyecta que el valor conjunto de los actuales clubes con licencia alcance los 5.400 millones de euros, lo que supone triplicar su valor actual, mientras que el valor de la liga alcanzaría los 7.980, equivalente a 5,7 veces su valoración estimada actual", puntualizó la competición.

Euroliga no olvida tampoco que la sostenibilidad a largo plazo de los clubes sigue siendo "un objetivo fundamental del plan", por lo que continuará centrándose "en fortalecer los cimientos financieros" de estos equipos, "apoyando el desarrollo de modelos de negocio sostenibles en toda la competición", y con el reto de que todos "alcancen la sostenibilidad financiera al término de la primera fase de su plan de negocio a 10 años".

EL 40% DE LOS CLUBES ESTÁ EN UNA SITUACIÓN FINANCIERA SOSTENIBLE

"Un número creciente de nuestros clubes con licencia ha logrado una operativa financiera sostenible en los últimos años; actualmente, el 40 por ciento se encuentra en esa situación. Todos consideran la sostenibilidad plena como una prioridad absoluta, y el plan de negocio a 10 años sitúa este aspecto en el centro de la estrategia", afirmó Xavi Puyada, director Financiero de Euroleague Basketball.

Para el directivo, "el valor de la Euroliga y de sus clubes está creciendo con gran rapidez", y por ello cree que esta tendencia "se acelerará aún más" según vayan ejecutando este plan y los clubes "sigan avanzando en su propio desarrollo". "Los clubes mantendrán la propiedad de un activo valioso sin necesidad de asumir riesgos ni realizar inversiones adicionales", resaltó.

Por este motivo, Euroleague Basketball también tiene previsto reforzar aún más su normativa de 'juego limpio financiero', algo que va en consonancia con las conclusiones alcanzadas por los 13 accionistas en su última reunión y "con el fin de apoyar a los clubes en su avance hacia la sostenibilidad financiera a largo plazo, al tiempo que se sigue invirtiendo en áreas de crecimiento estratégico, como la tecnología y la innovación".

La competición también espera el impacto positivo de 'Euroleague Basketball+', su iniciativa destinada a establecer el hogar digital del baloncesto europeo, y ve una "prioridad clave la modernización y el desarrollo de las instalaciones" a través del respaldo de la recién creada 'VenueCO', "concebida para ofrecer a los clubes participantes y otras partes interesadas, brindándoles acceso a financiación y experiencia técnica para construir, modernizar y maximizar el uso" de sus respectivos pabellones.

Euroliga celebra que sus clubes hayan logrado duplicar por jornada "los ingresos medios por jornada en los últimos tres años" y que los ingresos comerciales hayan crecido "un 50 por ciento en las tres últimas temporadas".

"El plan de negocio a 10 años integra estas prioridades en un marco a largo plazo, diseñado para acelerar el crecimiento comercial, aumentar el valor de la liga y de sus clubes, y garantizar que los beneficios económicos de la competición contribuyan a un ecosistema de baloncesto europeo más sólido y sostenible", sentenció la competición.