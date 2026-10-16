La FEB celebra el ingreso en su Salón de la Fama de "personas que han entregado todo al baloncesto"

Foto de familia de la VI Promoción del Salón de la Fama del Baloncesto Español - ALBERTO NEVADO

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos de La Línea de la Concepción (Cádiz) fue el escenario este jueves del ingreso de los miembros de la VI Promoción del Salón de la Fama del Baloncesto Español, que distinguió, entre otros a Carlos Jiménez, Alberto Herreros, Silvia Domínguez, Anna Junyer o el fallecido José 'Piculín' Ortiz.

En la categoría de 'Jugadores/as' ingresaron Carlos Jiménez, capitán de la selección que logró hace 20 años el histórico oro en el Mundial y 170 veces internacional, Alberto Herreros, 172 veces internacional y doble medallista de plata en Eurobasket, y Silvia Domínguez, que ganó nueve medallas con la selección femenina en sus más de 200 internacionalidades (214).

Silvia Domínguez: "He mirado hacia atrás y me siento afortunada de lo que el baloncesto me ha hecho vivir".

La exjugadora internacional, una de las banderas de la Selección Femenina y numerosos clubs, especialmente del Perfumerías Avenida, ha destacado que "Hace un año anuncié mi retirada y hoy me veo en este escenario compartiendo este reconocimiento con personas que han sido pioneros de este deporte. Hay clubes por los que pasas y clubes que se quedan contigo, Avenida ha sido el equipo y el club de mi vida, no es solo un club en mi trayectoria, es parte de mi historia". A Silvia la ha recibido Raquel De Diego (CaixaBank).

Jiménez confesó que la "tremenda escuela de vida" que ha sido el baloncesto para él y consideró "un honor estar en este grupo", dando las gracias precisamente a Herreros. "No entiendo mi carrera sin Alberto Herreros, llegué a Estudiantes y a la selección y ahí estabas tú. Lo que he transmitido a posteriori ha sido gracias a lo que tu me inculcaste", subrayó en declaraciones facilitadas por la FEB.

Alberto Herreros: "Cada partido con la selección ha sido un reto, era feliz jugando con esa camiseta".

"He intentado ser el mejor compañero y capitán posible en cada momento, no tengo palabras para agradecer el reconocimiento de hoy", aseguró Herreros, mientras que Silvia Domínguez celebró compartir este reconocimiento "con personas que han sido pioneros de este deporte" y se acordó del CB Avenida. "No es sólo un club en mi trayectoria, es parte de mi historia", remarcó.

También fueron reconocidos Anna Junyer, una de las pioneras en el baloncesto femenino y seleccionadora del equipo femenino que se colgó la histórica plata en 3x3 en París 2024, y el estadounidense John Pinone, pívot que brilló durante casi diez temporadas en el baloncesto nacional en las filas del Estudiantes y con 332 partidos en la ACB. "Me gustaría recordar a personas que han formado parte de mi carrera, que me han formado a nivel personal y a nivel jugadora. A los clubes, al trabajo que hacen día a día para que el baloncesto siga adelante", apuntó Junyer.

Por otro lado, en la categoría de 'Entrenadores' entró en este Hall of Fame Mario Pesquera, exseleccionador nacional, en la de 'Contribuidores', Cristóbal Rodríguez, exjugador y antiguo responsable médico de la selección, y el CB Avenida en la 'Contribuidores', y Daniel Hierrezuelo en la de 'Árbitros'.

Pesquera recordó que "entrenar es muy difícil, pero es una aventura extraordinaria" y Jorge Recio, presidente del CB Avenida, no dudó en asegurar que "este reconocimiento supera" al enorme palmarés del conjunto salmantino. "La federación es lo que es gracias a los abuelos que pusieron cada piedra para que el baloncesto esté donde está ahora", remarcó Rodríguez, mientras que Hierrezuelo dio las gracias "a todos los árbitros" que le han ayudado "mucho" y a la acb y a la FEB por darle "un bagaje nacional e internacional muy importante".

Además, hubo un reconocimiento especial 'In Memoriam' a José 'Piculín' Ortiz, mítico pívot puertorriqueño fallecido el pasado 5 de mayo y miembro del Salón de la Fama de la FIBA, cuatro veces olímpico con su país y que también labró una gran carrera en el baloncesto español en las filas del CAI Zaragoza, Real Madrid, FC Barcelona, Festina Andorra y Unicaja Málaga.

"En nuestra familia, nos sentimos honrados de que José reciba este reconocimiento. Toca agradecer a la FEB por este reconocimiento a mi esposo, a los clubes, gracias a ellos él ha conseguido esto", resaltó Sylvia Ríos, viuda del exjugador.

AGUILAR: "ESTAMOS CONSTRUYENDO UN UNIVERSO DE REFERENCIA EN EL DEPORTE"

"Hoy nos reconocemos a nosotros mismos, por los que han estado y por los que siguen construyendo para que seamos una referencia a nivel mundial. Sigo con el mismo orgullo y satisfacción de poder reunirnos y dar ese reconocimiento que tanto se merecen los galardonados porque lo que estamos construyendo es un universo de referencia en el deporte", señaló Elisa Aguilar, presidenta de la FEB.

La mandataria confesó estar llena de "de orgullo por reconocer a personas que han entregado todo al baloncesto. "Y hoy el baloncesto puede devolverlo. Sin ese esfuerzo, el baloncesto no estaría a la altura de lo que está. Por toda la dedicación que habéis hecho, hoy tenemos la responsabilidad de seguir apoyando y potenciando el liderazgo de España en el mundo entero a través del deporte que tanto amamos", añadió.