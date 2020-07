La FEB nombra a los 120 nuevos asambleístas que elegirán presidente el 21 de septiembre

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Baloncesto (FEB) ha seleccionado este jueves a sus 120 representantes en la Asamblea General para el periodo 2020-2024, que serán los encargados de elegir miembros de la Comisión Delegada y al presidente de la FEB en la Asamblea del próximo 21 de septiembre.

A los 100 asambleístas se les unen los 19 presidentes de Federaciones Autonómicas y el presidente de la FEB, que será elegido en la Asamblea del próximo 21 de septiembre. A partir del 6 de agosto se abrirá el plazo de presentación de candidaturas a presidente y a miembros de la Comisión Delegada, según detalló la federación en un comunicado.

Por sectores, la Asamblea está formada por representantes de 18 clubes profesionales, 28 clubes no profesionales, 12 jugadores profesionales, 18 jugadores no profesionales, 6 entrenadores profesionales, 9 entrenadores no profesionales, 4 árbitros profesionales y 6 árbitros no profesionales.