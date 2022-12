FIBA lamenta que "los clubes no están dispuestos a dar unos pasos mínimos" en el tema del calendario

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la FIBA, Andreas Zagklis, tiene claro que los clubes de la Euroliga "no están dispuestos a dar unos pasos mínimos y fáciles" para solucionar el tema del calendario y la coincidencia de los partidos con las 'ventanas' clasificatorias de selecciones, y lamentó que parezcan que están intentando buscar soluciones "en solitario en estos últimos 18 meses".

"Mi mayor preocupación es que para la solución del gran asunto que es el calendario se requieren unos pasos mínimos y pequeños y fáciles, pero los clubes no están dispuestos a darlo", advirtió Zagklis en declaraciones en rueda de prensa facilitadas por la FIBA.

El dirigente recordó que estos equipos "no hace falta ni que paren en toda la semana de las 'Ventanas' porque podrían adelantar el partido al martes". "Entonces hablaríamos para que los jugadores pudieran acudir el jueves o el fin de semana a los partidos de las selecciones", remarcó.

Zagklis recordó que los clubes de la Euroliga "ya han jugado muchas veces en martes durante la pandemia y en otras situaciones de semanas de dobles enfrentamientos" y por eso cree que "hay muchas posibilidades para llegar a un acuerdo". "Pero me entristece especialmente ver que pueden alterar o ajustar sus partidos en función del Mundial de la FIFA, pero no para los partidos para ver quién se clasifica para la Copa del Mundo de FIBA", sentenció.

De todos modos, el dirigente admite que la actual relación con la Euroliga no es en todo negativa. "Conozco a Dejan (Bodiroga) desde hace años y cuando hablamos hay un gran ambiente, el problema reside en que no podemos avanzar a nivel institucional", señaló el griego.

"Nos hemos reunido, aunque creo que esto no debería ser noticia y sí el ver evolución y progreso, que no ha sucedido. Creo que el ambiente ha sido bueno y la FIBA está abierta y lista para avanzar y lograr progresos. Hasta ahora y en estos últimos 18 meses tenemos la sensación de que lo estamos intentando en solitario, pero, desafortunadamente, la situación interna de la Euroliga no nos permite avanzar y no creo que esto se le pueda atribuir a su nuevo líder", advirtió.

En este sentido, considera que "parece claro que quieren una evolución y un cambio", pero puntualizó que dentro de la ECA "hay una mayoría y una minoría". "No hay uniformidad y no era el ambiente más proclive para negociar con su nuevo presidente", recalcó Zagklis.

"No espero un gran cambio para la 'ventana' de febrero, aunque sí estoy agradecido a todos los que hicieron posible el cambio de dos partidos con los clubes, federaciones y otros miembros. Son cambios pequeños que se necesitan hacer, pero ni aún así se logró el consenso mínimo", se quejó el griego.

Pese a ello, el ente rector del baloncesto mundial no cesará en su intento de seguir "aportando soluciones y siendo constructivos para el crecimiento del baloncesto de las selecciones nacionales y de los clubes". "Esta es la situación a día de hoy, no estoy en absoluto contento, pero seguiremos trabajando ya que pensamos que esta es nuestra obligación", zanjó.

FELICITA A LA FEB POR EL TRABAJO PARA QUE ESPAÑA LIDERE EL RANKING

Por otro lado, felicitó a la selección española masculina por liderar de forma histórica el ranking mundial, una clasificación que "es un reflejo de una trayectoria de los últimos ocho años y que recompensa la consistencia". "Y si eres campeón de Europa y del mundo a la vez, es un claro indicador de continuidad y consistencia", afirmó.

"Y esto es algo que hay que atribuir al gran trabajo realizado por los entrenadores, la federación y a cada uno de los que integran la pirámide del baloncesto español. Puede que esto dure, o no, depende de ellos y de sus rivales, pero seguro que es una gran historia que todos podremos contar", añadió el secretario general de la FIBA.

De cara al 2023, Andreas Zagklis desea que la Copa del Mundo de 2023 que se celebrará en Filipinas, Indonesia y Japón sea "una experiencia inolvidable para los aficionados y los seguidores con una final que se disputará en un pabellón de 50.000 espectadores en Manila".

Finalmente, el dirigente aseguró que el Central Board de su organismo "quiere impulsar el camino de las selecciones femeninas hacia los torneos como los Juegos y la Copa del Mundo, que en 2026 tendrá un torneo con 16 equipos y otro con otros 16 equipos para seguir desarrollándose y formándose". "Creemos que así vamos a poder dar un paso importante", concluyó.