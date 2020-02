Fisac: "Unicaja se lo ha merecido, pero ahora mismo no me consuela nada"

Publicado 14/02/2020 23:58:02 CET

El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfi Fisac, ha lamentado la eliminación de su equipo en cuartos de final de la Copa del Rey, a manos del Unicaja, y aseguró que su rival mereció el pase a semifinales, aunque "ahora mismo" no le consuela nada.

"Primero quiero felicitar por el pase a Unicaja. Se lo han merecido. Ha habido una primera parte en la que tuvimos alegría y frescura y una segunda en la que han sabido cortarnos nuestra energía. Pero ha habido una diferencia en el número de tiros y de rebotes, creo que esa ha sido la clave entre un equipo y otro", analizó el técnico de los maños.

"Consuelos hay pocos cuando uno pierde, más cuando tus jugadores juegan con la ambición de ganar. Pero te encuentras a un equipo con la misma afición que, además, nos ha dominado el rebote y eso ha sido clave", añadió Fisac ante los medios.

Además, el preparador del Casademont, equipo revelación de la temporada, dijo que "no hay sorpresa" al caer con el anfitrión de la Copa. "Porque sabemos lo que tenemos enfrente y que nos podían dominar en ese aspecto", aseveró.

"Ahora no me consuela nada, estoy fastidiado por no pasar y por jugadores que lo han merecido y lo han dado todo. Pero por supuesto ellos también lo merecen, pero mi fastidio está ahí. Las satisfacciones personales no priman en este deporte. No creo que DJ Seeley se vaya contento, porque su equipo ha perdido. La situación de frustración está en todos en el vestuario", dijo.

"Ellos tienen un puntito más de físico en esa idea de rotación. Hicimos las cosas muy bien en dos cuartos y en el tercero hemos tenido un pequeño desfallecimiento. Pero hemos sido muy sólidos y no nos hemos ido del partido", finalizó Fisac.