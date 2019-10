Publicado 18/10/2019 13:44:15 CET

La Fundación ONCE dona tres sillas de ruedas a la Fundación Rudy Fernández

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación ONCE ha donado tres sillas de ruedas a la Fundación Rudy Fernández con el objetivo de fomentar la práctica deportiva entre los jóvenes con discapacidad mallorquines, una iniciativa enmarcada en el proyecto de fomento del deporte base y que posibilitará la donación de 38 sillas a 12 escuelas de baloncesto.

En el acto de entrega, en la sede de la ONCE en Illes Baleares, han estado presentes el Delegado Territorial de la ONCE, José Vilaseca; el vicepresidente del Consejo Territorial de la ONCE, Antonio Sora; y Javier Vidal, miembro de la Junta Directiva de Discaesports, proyecto puesto en marcha por la Fundación Rudy Fernández.

También recibirán el material deportivo Basketmi Ferrol, Fundación Johan Cruyff, Club Esportiu Global Basket, Club Baloncesto Silla de Ruedas de Elche, Amivel de Velez-Málaga, BSR Valladolid, CD Zuzenak de Vitoria-Gasteiz, Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral, Club Deportivo Cosa Nuesa, CD Murcia BSR, Fundación AXA y Escuela BSR de Fundación ONCE.