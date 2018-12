Garbajosa: "La fase de clasificación ha sido un camino dificilísimo y a la vez precioso"

Publicado 02/12/2018 21:32:33 CET

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la FEB, Jorge Garbajosa, ha descrito como "un camino dificilísimo y a la vez precioso" la clasificación de la selección nacional para el Mundial de China 2019, cuyo billete se ha sellado este domingo con una sufrida victoria sobre Ucrania (72-68).

"Desde el inicio, sabíamos que iba a ser muy difícil y el partido de hoy lo ha escenificado perfectamente. Cuando hace un año empezamos esta preciosa aventura, sabíamos que iba a ser dura; no sabíamos hasta qué punto, pero se ha demostrado que ha sido un camino dificilísimo y a la vez precioso", declaró Garbajosa a los medios oficiales de la FEB.

Así, Garbajosa transmitió al final del partido "la felicitación al equipo y el agradecimiento eterno del baloncesto español a todos los que han hecho posible este éxito" tan importante para respaldar la labor del entrenador, Sergio Scariolo.

"Para este cuerpo técnico y estos jugadores, un agradecimiento eterno. Lo que han conseguido en un momento de extrema dificultad, no solo para la Federación, sino para todo el baloncesto español... Conseguir que España siga estando donde tiene que estar, en una Copa del Mundo y ojalá que en unos Juegos Olímpicos, es gracias a ellos", aseveró.

"Ellos son los que nos han llevado hasta este objetivo ates de dos partidos para que se cierren las 'ventanas', además enganchando a la afición, con sufrimiento pero con personalidad. Un agradecimiento eterno, a los 16 que han estado esta vez y a todos los que han estado en anteriores ocasiones", retieró.

"Hay que celebrarlo, no nos dan una medalla por habernos clasificado, pero es casi tan importante", subrayó. "Estar en la Copa del Mundo es muy importante a nivel económico, a nivel deportivo, a nivel social, a nivel de todo... Las selecciones españolas de baloncesto son las segundas del mundo, tanto en masculino como en femenino y en formación; y la selección no podía permitirse no estar en un Mundial", opinó.

"Con dificultades en contra, con algunos que no tienen ningún interés en que el baloncesto español siga creciendo, pero aquí estamos, clasificados además de una manera extraordinariamente bonita. El baloncesto español es tan fuerte, con unos jugadores nacionales de tanta calidad y tan comprometidos que han demostrado ser un 'top' mundial", se congratuló Garbajosa finalmente.