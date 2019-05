Gentile reaparecerá ante el Real Madrid: "No me siento el salvador"

Publicado 08/05/2019 14:12:23 CET

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El alero italiano del Movistar Estudiantes, Alessandro Gentile, ha confirmado que este jueves volverá en el partido ante el Real Madrid, aunque no podrá hacerlo "al cien por cien" después de seis semanas lesionado, y ha rechazado la etiqueta de "salvador" para lograr que su equipo logre la permanencia en la Liga Endesa.

"No me siento el salvador, esto es un deporte de equipo, todos los jugadores son importantes", digo Gentile ante la prensa, después del acto de renovación entre Movistar y el Club Estudiantes, donde confirmó que se encuentra "mejor" de su lesión en el hombro.

"No al cien por cien, pero mejor. Mañana voy a jugar en un partido muy importante, como todos los que quedan para nosotros. Tenemos que hacer un gran partido ante el Real Madrid. Llevo un mes sin jugar y es normal que no esté al cien por cien, pero quiero ayudar al equipo", se ofreció.

En cuanto al derbi contra el equipo blanco, pidió "no mirar mucho al rival". "Tenemos que mirar lo que tenemos que hacer nosotros. Todo el mundo sabe que el Real Madrid es uno de los mejores equipos de Europa, pero es baloncesto y se empieza cero a cero", recordó.

Respecto a la mala racha del 'Estu', el italiano reconoció que "es un momento difícil", pero prefirió destacar "la oportunidad de cambiarlo con las cuatro finales que quedan". "Estamos entrenando bien. Tenemos a Darío (Brizuela) con problemas, pero el equipo se ha preparado bien y vamos a luchar dando todo lo que tenemos", garantizó.

BRIZUELA: "DESDE FUERA SE SUFRE ENTRENANDO"

Por su parte, Darío Brizuela confirmó que está descartado para el duelo contra el Real Madrid y lamentó que necesitaría "un milagro" para estar recuperado de cara al siguiente encuentro a domicilio frente al Valencia Basket.

"No quiero entrar en pista si no puedo dar el cien por cien. Además de un riesgo innecesario, sería malo para el equipo. Me estoy tratando todos los días para estar cuanto antes y mi objetivo es empezar a tope la próxima semana", subrayó.

El escolta no ocultó que "desde fuera se sufre hasta entrenando". "Sufro por no poder jugar, porque me encanta hacerlo, y sufro por no poder ayudar a mis compañeros. Es duro, en el último partido estuve mi tenso. Nos hemos buscado esta situación, los culpables somos nosotros y ahora es el momento de sacar el pecho y darlo todo. No vale nada lo que ha pasado antes, solo los cuatro que quedan ahora", arengó.