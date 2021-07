El '4' Guerschon Yabusele ficha por el Real Madrid por una temporada

Yabusele: "Tengo mucha confianza y trabajo duro porque busco progresar"

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jugador francés Guerschon Yabusele, de 25 años y 2,03 metros, jugará en el Real Madrid la próxima temporada, al que llega procedente de un ASVEL Villeurbanne donde cuajó una gran Euroliga y en el que reforzará el juego interior de los de Pablo Laso.

"El Real Madrid CF ha alcanzado un acuerdo con Guerschon Yabusele, ala-pívot procedente del LDLC ASVEL. El jugador queda vinculado al club durante la próxima temporada 2021-2022", anunció el club blanco.

Yabusele, internacional francés, pasó brevemente por la NBA en las filas de Boston Celtics pero llega al Real Madrid tras cuajar una gran temporada en el ASVEL, tanto en las competiciones galas como en una Euroliga donde promedió 11 puntos, 4,2 rebotes, 1,2 asistencias y 11 de valoración.

"Me siento muy bien, estoy muy contento de estar aquí. Me siento muy agradecido de estar en un club tan grande y con tanta historia. Es algo muy importante para mí", aseguró Yabusele en declaraciones a los medios del club recogidas por Europa Press.

El ala-pívot cree que puede aportar "energía en defensa y en ataque". "Quiero ayudar al equipo en todo lo que pueda. Soy generoso y juego para el equipo. Quiero anotar pero también intento hacer cosas buenas para que mis compañeros se sientan bien en la cancha y ayudar a ganar", comentó.

"No me centro solo en anotar sino en ganar partidos, ayudar a mis compañeros en la pista y tratar de ser el mejor jugador posible. Me siento muy bien en la cancha, tanto ofensiva como defensivamente. Tengo mucha confianza y trabajo duro todos los días. Siempre busco progresar", se sinceró.

Además, llega con ambición. "Trato de ganar todos los títulos. Así es como te recuerda todo el mundo. Solo quiero hacer el mejor trabajo posible sobre la cancha. Va a ser divertido. Tengo ganas de ver a los aficionados y sentir la atmósfera que hay en el WiZink Center", comentó.

En particular, ve "divertido" compartir pista con Edy Tavares. "He jugado contra él dos años y es un gran jugador, así que compartir equipo con él va a ser divertido y podemos hacer grandes cosas juntos. Es el jugador que más me ha impresionado", reconoció.

"No puedo esperar a veros, madridistas, en la cancha y por la ciudad. Estoy muy feliz de ser parte de este equipo. Espero que disfrutéis conmigo, nos vemos la próxima temporada. ¡Hala Madrid!", concluyó.