Hanga: "A lo que tengo más miedo en la vuelta es a una lesión"

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El alero del Barça Adam Hanga ha reconocido que lo que más le preocupa en la reanudación de la Liga Endesa es lesionarse, ya que "después de dos meses de confinamiento" es "duro competir" a gran nivel, y ha asegurado que aunque "no es ideal" tener dos semanas para preparar la competición van a prepararse "mentalmente" para afrontarla.

"A lo que tengo más miedo es a una lesión. Tengo 31 años, en el pasado he sufrido lesiones, conozco mi cuerpo y, después de dos meses de confinamiento, es duro competir a este nivel. Será duro físicamente y por eso los jugadores tenemos más miedo de la lesión que del contagio. No es ideal jugar así, pero lo tenemos que aceptar", señaló en una entrevista a los medios oficiales del club azulgrana.

A pesar de todo, se siente "bien" físicamente. "Durante el confinamiento he podido trabajar en casa para estar en forma y he intentado comer sano. Me siento bien físicamente y mentalmente es duro cambiar el chip para ponerse en marcha. El equipo lleva tres semanas trabajando bien, pero aún tenemos que cambiar el chip para estar a tope para competir", indicó.

Sobre la decisión de suspender la Euroliga, el internacional húngaro explicó que la plantilla cree que es "la mejor" para la salud de los deportistas. "Espero que toda la competición de la ACB vaya bien a nivel de seguridad y creo que no es ideal tener dos semanas para preparar, pero es lo que hay para nosotros y para todos. El que más lo quiera, el que esté mejor mentalmente, tendrá ventaja", señaló.

"Ahora que estamos aquí, y como Barça, nuestra obligación es competir hasta el final. No hay favoritos, todo puede pasar, pero intentaremos hacerlo lo mejor", prosiguió.

Por otra parte, Hanga habló de la reunión que mantuvieron con la ACB sobre la vuelta de la competición. "Hubo una reunión de jugadores con ACB, aunque la decisión ya estaba anunciada. No me gusta comparar ACB y Euroliga, porque son diferentes con equipos de diferentes países, y en la ACB todos estamos aquí. Ribas y Oriola fueron a la reunión y expusieron las dudas que teníamos los jugadores sobre el campeonato y todavía tenemos que entender algunas cosas", subrayó.

"Será un poco extraño porque estaremos durante tres semanas más pendientes de normas para cumplir que del baloncesto. Hay que prepararse mentalmente, saber qué podemos hacer y cómo cumplir todo", manifestó el jugador azulgrana.

También valoró el formato de Fase Final. "He pensado mucho en si es justo o no el hecho de ser primeros y que haya este formato. Si te fijas en Europa, el Efes iba primero y estaba en disposición de ganar, y en nuestro caso tenemos la oportunidad de poder ganar. Hemos hecho buen trabajo, estábamos jugando bien, pero no hemos ganado nada todavía este año. Es lo que hay, no es ideal, no es justo porque es otro campeonato diferente, pero es un título y creo que el equipo se intentará preparar al máximo para ganar", expuso.

Por último, aseguró que jugar es "una señal de que la normalidad vuelve". Queremos dar positivismo y alegría a la gente que está en casa, para que puedan disfrutar del baloncesto. Espero que sea un buen baloncesto, y que el país se ponga en marcha porque afecta a todo el mundo", concluyó.