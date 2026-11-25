Archivo - Santi Aldama durante un entrenamiento de la selección española - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los españoles Hugo González y Santi Aldama sumaron en la jornada de este martes de Emirates Cup de la NBA sendas victorias con Boston Celtics y Dallas Mavericks, respectivamente, aunque su protagonismo en la estadística no fue demasiado óptimo.

El alero madrileño participó cerca de nueve minutos en el claro triunfo de los Celtics por 116-131 ante los Washington Wizards para mantenerse con 3-0 en la competición y poner fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas. González no pudo anotar, lanzando sólo una vez a canasta, y lo más destacado fueron sus cinco rebotes, dos ofensivos, y su tapón para un equipo liderado por Jayson Tatum con 41 puntos.

Por su parte, Santi Aldama tampoco tuvo mucha presencia en la pista en el triunfo de los Dallas Mavericks en la cancha de los Denver Nuggets por 101-120. El ala-pívot grancanario sumó casi diez minutos, con un triple anotado y un rebote para la franquicia texana donde volvió a sobresalir Cooper Flagg con 24 puntos y 12 asistencias.