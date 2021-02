Jaime Fernández: "El Barça no es invencible y vamos a por todas"

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Unicaja Jaime Fernández ha asegurado que "la presión es del Barça" en su eliminatoria de Copa del Rey, ya que el equipo azulgrana "está hecho para ganar títulos", pero ha avisado de que sus rivales "no son invencibles" e irán "a por todas" en el duelo del próximo viernes.

"No tenemos mucha presión, pero sí que tenemos ilusión. La presión es del Barça, que está hecho para ganar títulos. Vamos con ganas de competirles, no son invencibles y vamos a por todas", valoró Fernández ante la prensa.

El exterior reconoció que "es complicado destacar algo" del equipo azulgrana. "Si acaso el bloque, por muchos partidos que veo cada vez juega bien uno o muchos, no uno en especial. Parece que están todos muy involucrados, es complicado meterle mano a un equipo así. Es un equipo muy físico, hay que hacer un partido casi perfecto para poder ganar. Pero no son invencibles", reiteró.

En este sentido, avisó de que van "a la Copa del Rey a competirla al máximo". "La afición me ha enviado muchos mensajes por redes sociales de la ilusión que tiene por esta Copa. He sentido que la gente está cerca, con nosotros. Vamos a dar lo máximo, Málaga se merece una alegría y sería justo para la gran afición que es que hiciéramos una gran Copa", indicó.

Tras agradecer las "ideas y frescura nuevas" que ha traído el entrenador griego Fotos Katsikaris, el madrileño explicó cómo se encuentra físicamente. "Me siento mejor, con más ritmo, más explosivo, volviendo a la idea que tengo en mi mente de mí. Todavía sigue habiendo dolores, pero poco a poco estoy mejor. Me queda un poquito, pero no creo que me quede mucho más", concluyó.